برنامج الأغذية العالمي: الصومال يواجه أزمة سوء تغذية حادة

reuters_tickers

1دقيقة

جنيف 8 مايو أيار (رويترز) – قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة إن الصومال يواجه أزمة سوء تغذية حادة، وإن هناك حاجة ماسة إلى مساعدات وتمويل بشكل عاجل لتجنب كارثة.

وقال ماثيو هولينجورث مساعد المدير التنفيذي لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي للصحفيين في جنيف “يواجه الصومال أزمة سوء تغذية حادة للغاية، وهو من أكثر المناطق التي ينتشر فيها سوء التغذية على مستوى العالم… بلغت معدلات سوء التغذية مستويات حرجة في وقت عصيب للغاية”.

وأدلى بتعليقاته عبر دائرة الفيديو من روما.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)