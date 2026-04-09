بريطانيا: قصف إسرائيل للبنان “مدمر للغاية”

لندن 9 أبريل نيسان (رويترز) – قالت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية اليوم الخميس إن قصف إسرائيل للبنان “مدمر للغاية” مضيفة أن الحرب يجب أن تتوقف لمنع تداعي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت لتايمز راديو اليوم الخميس “نريد أن نرى لبنان مشمولا في وقف إطلاق النار… نريد توسيع نطاقه ليشمل لبنان لأن عدم حدوث ذلك سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها”.

وتابعت قائلة “هذا التصعيد الذي رأيناه من إسرائيل أمس مدمر للغاية ونريد أن نرى وقفا للأعمال القتالية”.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )