بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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(رويترز) – دعت حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في بيان مشترك صدر يوم الجمعة إلى العودة فورا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وجاء في البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث “ندعو إسرائيل إلى إعادة إنفاذ المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الماء والكهرباء وضمان توفير الرعاية الطبية والإجلاء الطبي المؤقت وفقا للقانون الإنساني الدولي”.

وعبر الوزراء عن “انزعاجهم البالغ لسقوط ضحايا مدنيين” ودعوا أيضا حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وأكد الوزراء أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن حله بالوسائل العسكرية وأن وقف إطلاق النار على الأمد الطويل هو السبيل الوحيد الموثوق للسلام.

وأضاف الوزراء أنهم “صدموا بشدة” جراء القصف الذي تعرض له مبنى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في غزة ومقتل أحد الموظفين، ودعوا إلى إجراء تحقيق في الواقعة.