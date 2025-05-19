بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد إسرائيل بإجراءات إذا واصلت حربها بغزة

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لندن (رويترز) – هدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يوم الاثنين باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية التي استأنفتها على غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يأتي هذا التحرك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية جديدة يوم الجمعة وقول نتنياهو في وقت سابق من يوم‭ ‬الاثنين إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بأكمله. وحذر خبراء دوليون بالفعل من مجاعة تلوح في الأفق.

وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة البريطانية “منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي”.

وأضاف البيان “نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية… ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف”.

ومنعت إسرائيل دخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إلى غزة منذ بداية شهر مارس آذار في محاولة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لتحرير الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما قادت الحركة هجوما على بلدات في جنوب إسرائيل.

وقال القادة الثلاثة في البيان المشترك “دعمنا دوما حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب. لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق”.

وأضافوا أنهم لن يقفوا متفرجين بينما تواصل حكومة نتنياهو “هذه الأعمال الفظيعة”.

وعبروا أيضا عن دعمهم للجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وقالوا إنهم ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين.