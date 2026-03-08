بزشكيان يتعهد لرئيس أذربيجان بالتحقيق في توغل بطائرات مسيرة

reuters_tickers

1دقيقة

باكو 8 مارس آذار (رويترز) – ذكر مكتب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أبلغه اليوم الأحد بأن طهران ليست مسؤولة عن توغل طائرات مسيرة في أذربيجان، لكنه تعهد بالتحقيق في الحادث.

وورد في البيان “أشار الرئيس مسعود بزشكيان إلى أن الحادث الذي تضمن غارة جوية على ناختشيفان لا علاقة له بإيران، وشدد على أن الحادث سيجري التحقيق فيه”.

وقالت السلطات الأذربيجانية إن أربع طائرات مسيرة إيرانية عبرت حدودها وأصابت أربعة أشخاص في ناختشيفان يوم الخميس الماضي.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)