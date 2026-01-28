The Swiss voice in the world since 1935
بوتين للشرع: ندعم جهودكم لاستعادة وحدة أراضي سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو 28 يناير كانون الثاني (رويترز) – أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بجهود الرئيس السوري أحمد الشرع المتزايدة في سبيل استعادة وحدة أراضي سوريا، بعد أن استعادت قوات الحكومة مساحات واسعة من الأراضي من القوات الكردية.

وقال بوتين للشرع في الكرملين “أود أن أهنئكم على التقدم الذي تحرزه عملية استعادة وحدة أراضي سوريا”.

ويقوم الشرع بثاني زيارة له لروسيا منذ الإطاحة بحليف موسكو القديم بشار الأسد عام 2024.

وشكر الشرع بوتين على مساعدته في السعي لتحقيق استقرار في الأوضاع بسوريا والمنطقة.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

