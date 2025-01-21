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بوتين والسيسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

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موسكو/القاهرة (رويترز) – قالت الرئاسة المصرية ووكالة تاس الروسية للأنباء يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطرق لقضايا ثنائية والوضع في الشرق الأوسط.

وذكرت تاس أن الرئيسين ناقشا المشاريع المشتركة بين روسيا ومصر وكذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية “الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بمشروع إنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع إقامة محطة الضبعة النووية”.

وأضاف البيان أن الرئيسين تناولا الوضع في قطاع غزة الفلسطيني وفي سوريا ولبنان وليبيا وتطورات الحرب في أوكرانيا.

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