بورصات الخليج تتراجع مع تزايد حذر المستثمرين بسبب التوتر في المنطقة

26 مارس آذار (رويترز) – أغلقت معظم مؤشرات البورصات الخليجية على انخفاض اليوم الخميس، إذ ظل المتعاملون حذرين في ظل التطورات السريعة في الشرق الأوسط، في حين أعلنت إيران أنها تدرس مقترحا أمريكيا لإنهاء الصراع.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى جاهدة لعقد اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو أربعة أسابيع، وهو ما يتناقض مع ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لم يكن هناك حوار أو مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة على الرغم من تبادل رسائل عبر وسطاء.

وأبقت الإشارات المتضاربة من الجانبين بشأن محادثات وقف إطلاق النار المتعاملين في حالة توتر.

وتراجع المؤشر في دبي 3.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية 4.7 بالمئة وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارات، خمسة بالمئة.

وكان مؤشر دبي قد قفز بأكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 1.8 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم الدار العقارية 2.6 بالمئة.

وقال ميلاد عازر المحلل لدى إكس.تي.بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت لضغوط مع تزايد المخاطر الجيوسياسية التي واصلت التأثير سلبا على معنويات المتعاملين وعززت الحذر في أنحاء المنطقة.

وأضاف أن التوقعات غير الواضحة للجهود الدبلوماسية الجارية أدت إلى تباين أداء الأسواق، في حين تسبب تغير التوقعات في استمرار التقلبات على المدى القريب.

وخسر المؤشر القطري 1.3 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الإسلامي 1.2 بالمئة وتراجع سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 4.1 بالمئة.

وقال عازر إن بورصات دول مجلس التعاون الخليجي ستظل عرضة للتأثر بالتغيرات الجيوسياسية، لكن التقدم الدبلوماسي وقوة العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي قد يدعما حدوث انتعاش.

وعوض المؤشر السعودي خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع 0.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع 1.6 بالمئة لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وصعود 0.5 بالمئة لسهم عملاق النفط أرامكو.

وارتفع النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة، متعافيا من خسائر الجلسة السابقة، إذ أثارت التوقعات باستمرار الصراع في الشرق الأوسط المخاوف من مزيد من الاضطراب في الإمدادات.

وأدت الحرب المستمرة منذ قرابة شهر، والتي بدأت بهجمات جوية أمريكية وإسرائيلية مشتركة على إيران، إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتدفق النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا.

واستقر المؤشر الرئيسي بالبحرين عند 1910 نقطة، فيما هبط مؤشرا سلطنة عمان والكويت 0.7 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 بالمئة.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )