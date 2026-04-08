بوساطة باكستانية.. أمريكا وإيران تتفقان على هدنة لمدة أسبوعين

من ستيف هولاند وباريسا حافظي وألكسندر كورنويل

واشنطن/دبي/تل أبيب 8 أبريل نيسان (رويترز) – اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، مما قد ينهي حربا مستمرة منذ ستة أسابيع أودت بحياة الآلاف، امتدت في أنحاء الشرق الأوسط، وتسببت في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.

وأعلن ترامب عن الاتفاق في وقت متأخر أمس الثلاثاء، قبل ساعتين فقط من المهلة النهائية التي حددها لإيران لفتح مضيق هرمز وإلا ستواجه القضاء على “حضارتها بأكملها”.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه دعا الوفدين الإيراني والأمريكي للاجتماع في إسلام اباد يوم الجمعة. وقال ترامب إن الاتفاق مشروط بموافقة إيران على وقف حصارها على شحنات النفط والغاز المارة عبر المضيق.

ويمر حوالي خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا عبر مضيق هرمز. وأدت أنباء الاتفاق، واحتمال أن ينتهي أخيرا أسوأ اضطراب تشهده أسواق الطاقة العالمية على الإطلاق، إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وارتفاع كبير في أسواق الأسهم حول العالم.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان إن طهران ستوقف الهجمات المضادة وتتيح مرورا آمنا عبر مضيق هرمز إذا توقفت الهجمات عليها.

* بقاء النظام الحاكم في إيران

خرجت حشود إلى شوارع إيران خلال الليل للاحتفال، ورفعوا الأعلام الإيرانية وأحرقوا أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن يسود أيضا القلق من عدم صمود الاتفاق.

وقال الموظف الحكومي علي رضا (29 عاما) في طهران لرويترز عبر الهاتف “لن تسمح إسرائيل للدبلوماسية بأن تنجح، وقد يغير ترامب رأيه غدا. لكن على الأقل يمكننا النوم الليلة دون هجمات”.

ويعلّق وقف إطلاق النار الحرب التي شنها في 28 فبراير شباط ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللذان قالا حينها إنهما يسعيان إلى منع إيران من بسط نفوذها خارج حدودها، وإنهاء برنامجها النووي، وتهيئة الظروف للإيرانيين للإطاحة بحكامهم.

وقال ترامب لوكالة فرانس برس إن وقف إطلاق النار يمثل “انتصارا كاملا وشاملا” وكتب على منصة (تروث سوشال) أن الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية.

لكن الحرب لم تتمكن من حرمان إيران من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يقترب من الدرجة المطلوبة لصنع أسلحة نووية، ولا من تجريدها من قدرتها على ضرب الدول المجاورة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وصمدت القيادة الدينية، التي واجهت انتفاضة شعبية قبل أشهر، في وجه هجوم القوة العظمى دون أي مؤشر على معارضة داخلية.

وبرهنت طهران على قدرتها على قطع إمدادات الطاقة في الخليج، رغم الوجود العسكري الأمريكي الضخم الذي ترسخ في المنطقة على مدى عقود، مما قد يعيد تشكيل ميزان القوى في الخليج لأجيال قادمة.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان “لقد مُني العدو، في حربه الجائرة الإجرامية غير المشروعة على الأمة الإيرانية، من هزيمة تاريخية ساحقة لا يمكن إنكارها”.

وذكر مكتب نتنياهو أن إسرائيل أيدت قرار تعليق الهجمات على إيران أسبوعين. لكن من المرجح أن يُنظر إلى الاتفاق على أنه ضربة للزعيم الإسرائيلي الذي قال مرارا إنه يريد سقوط حكام إيران.

وقال السياسي الإسرائيلي المعارض يائير لابيد “لم تحدث كارثة دبلوماسية كهذه في تاريخنا كله… سيستغرق الأمر سنوات لإصلاح الضرر الدبلوماسي والاستراتيجي الذي تسبب فيه نتنياهو بسبب الغطرسة والتهاون وانعدام التخطيط الاستراتيجي”.

وكتب يائير جولان، نائب رئيس أركان الجيش السابق الذي يعتزم الترشح في الانتخابات المقبلة، على منصة إكس أن النتيجة “فشل ذريع عرّض أمن إسرائيل للخطر”.

وأضاف “لم يتم تدمير البرنامج النووي. ولا يزال التهديد الباليستي قائما. النظام لا يزال قائما، بل إنه سيخرج من هذه الحرب أقوى”.

* تواصل الهجمات على لبنان

قد تستغرق عودة الشحن البحري في الخليج بعض الوقت، إذ ستحتاج شركات الشحن إلى ضمانات أمنية قبل الإبحار.

وقالت شركة (ميرسك) لشحن الحاويات إنها لم تجر أي تغييرات بعد، وأضافت “سيستند أي قرار بالمرور عبر مضيق هرمز إلى تقييمات مستمرة للمخاطر، ومراقبة دقيقة للوضع الأمني، والتوجيهات المتاحة من السلطات والشركاء المعنيين”.

ولم يوقف الاتفاق الحملة الموازية التي تشنها إسرائيل في لبنان الذي توغلت فيه في مارس آذار لملاحقة جماعة حزب الله المدعومة من إيران. وقال مكتب نتنياهو إن وقف إطلاق النار لا ينطبق على لبنان في تناقض واضح مع تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الغارات الإسرائيلية استمرت في جنوب البلاد، بما في ذلك القصف المدفعي وغارة جوية عند الفجر على مبنى قرب مستشفى أسفرت عن مقتل أربعة. وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات متكررة لسكان مدينة صور في جنوب لبنان، قائلا إنه سيشن هجوما على المنطقة.

وقال مسؤول لبناني كبير لرويترز إن لبنان لم يتلق أي معلومات بشأن إدراجه في وقف إطلاق النار، ولم يشارك في المحادثات.

وتترك الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران المطالب الرئيسية للأطراف المتحاربة دون حل.

وقال مسؤول إسرائيلي إن كبار مسؤولي إدارة ترامب أكدوا لإسرائيل أنهم سيصرون بشدة في المحادثات التي ستجرى خلال الأسبوعين المقبلين على الشروط السابقة مثل التخلص من المواد النووية الإيرانية، ووقف التخصيب، والقضاء على الصواريخ الباليستية.

لكن إيران قد تطرح مطالب إضافية. وطالبت طهران في السابق برفع جميع العقوبات، وتعويضات عن الأضرار، وضمانات بعدم استئناف الحرب، ونظام جديد يسمح لها بتحصيل رسوم من السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.

وسخر حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان وثيقة الصلة بالزعيم الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، من وقف إطلاق النار في مقال، قائلا إن “التسوية والتفاوض هدية للعدو”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)