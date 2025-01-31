بيان: السيسي يهنئ الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع

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القاهرة (رويترز) – هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان يوم الجمعة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، متمنيا له “النجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار”.

وكانت الفصائل التي أطاحت بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في هجوم خاطف العام الماضي قد اختارت الشرع رئيسا لفترة انتقالية يوم الأربعاء.

ويحاول الشرع، الذي كان ينتمي في السابق لتنظيم القاعدة، كسب تأييد الزعماء العرب والغربيين منذ الإطاحة بالأسد.

وينفذ السيسي حملة صارمة على الإسلاميين في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والتي تتمتع بنفوذ واسع في الشرق الأوسط، كما أنها حليف وثيق للولايات المتحدة.