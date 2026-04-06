بيانات: ناقلتان محملتان بغاز قطري مسال تعودان أدراجهما بعد اقترابهما من مضيق هرمز

سنغافورة 6 أبريل نيسان (رويترز) – أظهرت بيانات لتتبع السفن اليوم الاثنين أن ناقلتين محملتين بغاز طبيعي مسال من رأس لفان في قطر عادتا أدراجهما بعدما اتجهتا شرقا نحو مضيق هرمز.

ولو نجحت الناقلتان في عبور المضيق لشكل ذلك أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال من الممر المائي منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط.

وأظهرت بيانات من شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن لتحليل البيانات أن الناقلتين (الضعاين) و(رشيدة) قامتا بتحميل الشحنات في أواخر فبراير شباط. وأشارت البيانات أيضا إلى أن ناقلة الضعاين كانت متجهة إلى الصين في ذلك الوقت.

وكشفت بيانات كبلر أن الناقلتين تخضعان لسيطرة شركة قطر للطاقة التي لم ترد على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت شركة ميتسوي أو.إس.كيه لاينز اليابانية يوم الجمعة إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال (صحار) التي تشارك في ملكيتها عبرت مضيق هرمز، لكن الناقلة كانت فارغة. ورفض متحدث باسم الشركة الكشف عن موعد العبور أو ما إذا كانت هناك أي مفاوضات قد جرت.

ومر أكثر من خمسة أسابيع على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي أودت بحياة الآلاف وألحقت أضرارا باقتصادات الدول بعد ارتفاع أسعار النفط وتوقف المرور عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس تدفقات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقطر هي ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. وأدت الهجمات الإيرانية عليها إلى تعطيل 17 بالمئة من قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تؤدي أعمال الإصلاح إلى غياب 12.8 مليون طن من الوقود سنويا لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)