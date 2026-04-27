بيسنت: المؤسسات التي تعمل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر التعرض لعقوبات

واشنطن 27 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أمريكية.

ووصف بيسنت هذا التحذير بأنه جزء من حملة تهدف إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران في خضم الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.

وذكر في منشور على إكس “التعامل التجاري مع شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات يعرض لخطر العقوبات الأمريكية”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)