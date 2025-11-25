بيع عملة ذهبية إسبانية بسعر قياسي ناهز 3,5 ملايين دولار

بيعت عملة ذهبية إسبانية من أوائل القرن السابع عشر بسعر يناهز 3,5 ملايين دولار في مزاد، مسجلة رقما قياسيا لعملة أوروبية، على ما أعلنت دار “نوميسماتيكا جينيفينسيس” المنظمة للمزاد الثلاثاء.

وأفادت دار المزادات العالمية أن أول قطة من هذه العملة، وهي الأولى من نوع “سنتن سيغوفيانو” على الإطلاق والتي سُكّت في سيغوفيا عام 1609، وجدت مشتريا مقابل مليونين و817 ألفا و500 فرنك سويسري (حوالي ثلاثة ملايين و490 ألف دولار) شاملة العمولة.

وبلغ وزن العملة 340 غراما من المعدن الثمين، وقد سُكّت في عهد فيليب الثالث، في وقت أثرت الإمبراطورية الإسبانية نفسها من خلال نهب الذهب والفضة في الأميركيتين.

ووفقا لـ”نوميسماتيكا جينيفينسيس”، فإن سنتن “لم تكن مخصصة للاستخدام اليومي أبدا، بل كانت بمثابة قطعة عرض لإظهار قوة المملكة الإسبانية وثروتها للجميع”.

حطمت هذه العملة الرقم القياسي الذي سُجِّل قبل أيام فقط لعملة من فئة 100 دوكات، تُمثِّل الإمبراطور الروماني فرديناند الثالث، والتي بيعت في المزاد العلني مقابل 1,95 مليون فرنك سويسري، وفق دار المزادات في جنيف.

لم تُكشف أي تفاصيل عن مشتري أو بائع عملة سنتن.

