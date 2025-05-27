بيونغ يانغ: مشروع ترامب للدفاع الصاروخي قد يحول الفضاء الخارجي إلى “ميدان حرب نووية”

afp_tickers

5دقائق

وصفت كوريا الشمالية مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء درع صاروخية باسم “القبة الذهبية” بأنه تهديد “خطير للغاية” يهدف إلى تسليح الفضاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء.

وأعلن ترامب تفاصيل جديدة وتمويلا أوليا لنظام الدرع الصاروخية الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنّه “مهمّ للغاية لنجاح وحتى بقاء بلدنا”.

ويواجه المشروع تحديات تقنية وسياسية جمة، بحسب محللين، وقد تكون كلفته باهظة.

وأصدرت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ مذكرة “لإبلاغ المجتمع الدولي بأن إنشاء الولايات المتحدة لنظام دفاع صاروخي جديد هو +مبادرة تهديدية+ خطيرة للغاية تهدف إلى تهديد الأمن الاستراتيجي للدول المسلحة نوويا”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنّ المذكرة التي قدّمتها الوزارة اتهمت الولايات المتحدة بأنها “عازمة على التحرك لعسكرة الفضاء الخارجي”.

وأضافت الخارجية أن “الخطة الأميركية لبناء نظام دفاع صاروخي جديد هي السبب الجذري لإشعال سباق تسلح نووي وفضائي عالمي من خلال إثارة المخاوف الأمنية للدول المسلحة نوويا وتحويل الفضاء الخارجي إلى ميدان حرب نووية محتمل”.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت واشنطن، الحليف الرئيسي لسيول في مجال الأمن، تدريباتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وزادت وجود الأصول الأميركية الاستراتيجية، مثل حاملة طائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية، في المنطقة، في مواجهة كوريا الشمالية.

ورغم العقوبات الاقتصادية الخانقة التي ما زالت مفروضة عليها، أعلنت كوريا الشمالية نفسها قوة نووية “لا رجعة فيها” عام 2022، ودائما ما تدين المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتبارها تدريبات لغزو.

وقال هونغ مين، المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، لوكالة فرانس برس، إن بيونغ يانغ تعتبر “القبة الذهبية” التي أعلنها ترامب بمثابة تهديد.

وأضاف أن “رد الفعل القوي من جانب كوريا الشمالية يظهر أن سيول تعتبر أن القبة الذهبية قادرة على إضعاف فعالية ترسانته النووية بشكل كبير، بما في ذلك صواريخه البالستية العابرة للقارات”.

وأشار إلى أنه “في حال استكمال الولايات المتحدة نظامها الجديد للدفاع الصاروخي، فإن كوريا الشمالية ستضطر إلى تطوير وسائل بديلة لمواجهته أو اختراقه”.

– الصين وروسيا تعملان على تحديث الأسلحة –

وأعربت الصين أيضا عن معارضتها الشديدة للمشروع، متهمة الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي.

وتعمل بكين على تقليص الهوة مع واشنطن في ما يتعلق بتكنولوجيا الصواريخ البالستية والصواريخ فرط الصوتية، بينما تعمل موسكو من جهتها على تحديث منظوماتها للصواريخ العابرة للقارات وتطوير صواريخ دقيقة متقدمة، وفق ما أفادت وثيقة “ميسيل ديفنس ريفيو” لعام 2022 الصادرة عن البنتاغون.

واعتبر الكرملين أن “هذا شأن يتعلق بالسيادة الأميركية”، مضيفا أنه “في المستقبل القريب، سيتطلب مسار الأحداث استئناف الاتصالات بهدف استعادة الاستقرار الاستراتيجي” بين واشنطن وموسكو.

وتسمية “القبة الحديدية” تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تحمي الدولة العبرية من هجمات صاروخية أو بمسيّرات.

وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في العام 2011. ويبلغ معدّل اعتراضها لأهدافها نحو 90 في المئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها.

وتواجه الولايات المتحدة تهديدات صاروخية من دول عدة، خصوصا من روسيا والصين، لكنها تختلف بشكل كبير عن الأسلحة قصيرة المدى التي تم تصميم القبة الحديدية الإسرائيلية لمواجهتها.

بورز-اهو/الح