The Swiss voice in the world since 1935
تباطؤ التضخم بما يتجاوز التوقعات في المملكة المتحدة

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا أكثر من المتوقع في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3,2 في المئة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ما عزز التوقعات بأن يخفض بنك انكلترا معدل الفائدة الرئيسي هذا الأسبوع.

وتراجع “مؤشر أسعار المستهلك” عن نسبة 3,6 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وأشارت توقعات اتفق عليها المحللون إلى أن التضخم سيبلغ 3,5 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتوقع على نطاق واسع بأن يخفض بنك انكلترا معدل الفائدة الرئيسي بربع نقطة إلى 3,57 في المئة الخميس في وقت يواجه اقتصاد المملكة المتحدة صعوبات في تحقيق النمو بينما ترتفع نسب البطالة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر في بيان إن “التضخم تراجع بشكل لافت في تشرين الثاني/نوفمبر إلى أدنى معدل سنوي له منذ آذار/مارس”.

وأضاف بأن “تراجع أسعار المواد الغذائية التي ترتفع تقليديا في هذا الوقت من العام كانت المحرّك الأول للانخفاض مع تراجعات خصوصا في أسعار قوالب الحلوى والبسكويت وحبوب الإفطار”.

ورحّبت بالبيانات وزيرة المال ريتشل ريفز التي تواجه إلى جانب رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطات على خلفية ضعف النمو الاقتصادي في بريطانيا.

وقالت في بيان إن “خفض الفواتير أولوية قصوى بالنسبة إلي”، بعدما أعلنت مؤخرا عن إجراءات لخفض أسعار الطاقة وتذاكر القطارات في الموازنة السنوية للحكومة العمالية.

بكب/لين/ص ك

