تحقيق جديد بشأن رئيس بلدية اسطنبول المسجون

فتحت النيابة العامة في تركيا تحقيقا جديدا الثلاثاء بشأن رئيس بلدية اسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، وهو خصم بارز للرئيس رجب طيب إردوغان، بتهمة “إهانة مسؤول عام”، بحسب ما أفاد مكتب النائب العام المحلي.

ويواجه إمام أوغلو عدة قضايا من بينها محاكمة بدأت الشهر الماضي تتعلق باتهامات له بقيادة منظمة إجرامية.

وتشمل المحاكمة التي تجري في محكمة سيليفري على أطراف اسطنبول أكثر من 400 متّهم، 107 منهم قيد الاعتقال. وأمر القاضي الجمعة بإطلاق سراح 18 منهم بانتظار المحاكمة.

وأثناء جلسة الاثنين، نقلت تقارير عن إمام أوغلو قوله في المحكمة إن “ثمة منظّمة إجرامية واحدة في هذه القضية، هي الادعاء”.

وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على “إكس” إن “مكتب النيابة العامة في بكر كوي فتح تحقيقا في جريمة +إهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه+ بسبب الكلمات التي يُشتبه بأن المدعى عليه أكرم إمام أوغلو تلفّظ بها أثناء جلسة الاستماع في 6 نيسان/أبريل”.

أوقف إمام أوغلو في 19 آذار/مارس العام الماضي بعدة تهم رأت فيها المعارضة محاولة لمنعه من منافسة إردوغان في الانتخابات.

وما زال محتجزا احتياطيا قبل المحاكمة. ويسعى الادعاء للحصول على حكم تراكمي يصل إلى 2430 عاما، وهو أمر تقول منظمات حقوقية إنه يسلّط الضوء على استخدام القضاء التركي “أداة” لإقصاء المعارضين السياسيين.

