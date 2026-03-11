تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

في ما يلي لمحة عن آخر التطورات الاقتصادية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط الأربعاء:

– استخدام المخزون النفطي الاحتياطي –

أعلنت اليابان وألمانيا إنهما ستسحبان من مخزوناتهما النفطية الاحتياطية لِلِجم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش إنّ هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب من وكالة الطاقة الدولية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء عن مسؤولين مطلعين قولهم إن الوكالة اقترحت أكبر عملية سحب من مخزوناتها النفطية على الإطلاق.

-أسعار النفط تعود للارتفاع –

ارتفعت أسعار النفط مجددا بعد استقرارها الثلاثاء، وازداد سعر خام برنت بحر الشمال القياسي العالمي بنسبة 5,1% ليصل إلأى 92,23 دولارا للبرميل، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الآجل بأكثر من 5,9 في المئة ليبلغ 88,38 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط والغاز تراجعت الثلاثاء بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب انتهت “تقريبا”.

– تباين أداء أسواق الأسهم العالمية –

افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض، مع تراجع مؤشر فرانكفورت بأكثر من واحد بالمئة بعد مكاسب حققها الثلاثاء، في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

في المقابل، انتعشت أسواق الأسهم الآسيوية حيث ارتفع مؤشر سيول بأكثر من خمسة بالمئة، وأنهى مؤشر طوكيو تداولاته على ارتفاع بنسبة 2,9 بالمئة.

أما الأسهم الأميركية، فقد كانت معظم يوم الثلاثاء في المنطقة الإيجابية، لكن أغلبها أنهت التداولات على انخفاض.

– فرنسا تعتزم حماية المستهلكين –

طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من أعضاء حكومته خلال اجتماع لمجلس الوزراء اقتراح إجراءات لحماية المستهلكين، في ظل ارتفاع أسعار الوقود قبل الانتخابات المحلية المقبلة.

وقال وزير التجارة سيرج بابان إن غرامات فُرضت على عشرات محطات الوقود بسبب مخالفات في التسعير.

– اليونان تحدّد سقفا للأرباح –

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الحكومة ستفرض سقفا على هوامش أرباح البنزين ومجموعة من المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، مع تزايد المخاوف من موجة ارتفاع في الأسعار بسبب الحرب.

– إصابة سفن –

أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO) أن مقذوفات مجهولة أصابت سفينتَي شحن قرب مضيق هرمز، في الوقت الذي كثفت فيه إيران هجماتها على دول الخليج.

وأفادت البحرية التايلاندية بأن سفينة شحن تايلاندية كانت تعبر المضيق تعرّضت لهجوم، وأمكَن إلى الآن إنقاذ 20 من أفراد طاقمها.

لكن الحرس الثوري الإيراني قال الأربعاء أنه ضرب سفينة ترفع علم ليبيريا تعود ملكيتها لإسرائيل، وناقلة بضائع تايلاندية في مضيق هرمز، بعد تجاهلهما تحذيرات بالتوقف.

وذكر الحرس في بيان “أُصيبت سفينة إكسبريس روم، المملوكة لإسرائيل والتي ترفع علم ليبيريا، وسفينة الحاويات مايوري ناري بقذائف إيرانية، وتوقفتا بعد تجاهلهما تحذيرات القوات البحرية للحرس الثوري”.

وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري علي رضا تنغسيري في منشور على منصة إكس “يجب على أي سفينة تنوي المرور الحصول على إذن من إيران”.

– ارتباك بشأن مضيق هرمز –

قال وزير الطاقة الأميركي، في مقطع فيديو نُشر على موقع إكس إن البحرية الأميركية رافقت ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، إلا أن المنشور حُذف بعد دقائق.

وأعلن البيت الأبيض لاحقا أن البحرية الأميركية لم ترافق أي ناقلات نفط عبر المضيق الاستراتيجي.

– طوابير انتظار –

أفاد سائقو ناقلات الوقود في باكستان أنهم يقفون في طوابير انتظار طويلة بسبب نقص الوقود، في حين قللت الحكومة من شأن المخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار.

وشوهدت عشرات ناقلات الوقود متوقفة على جانب الطريق الثلاثاء بالقرب من لاهور، عاصمة إقليم البنجاب، أكثر أقاليم البلاد اكتظاظا بالسكان.

– اعتراض السعودية مسيرات استهدفت حقل نفط –

أعلنت وزارة الدفاع السعودية الأربعاء اعتراض سبع طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو حقل الشيبة النفطي جنوب شرق البلاد.

– البنك المركزي الأوروبي يعد بكبح التضخم –

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأنه سيتم اتخاذ “كل ما يلزم” لكبح جماح التضخم خلال الحرب.

– إغلاق مصفاة نفط في الإمارات –

أُغلقت في الرويس بالإمارات العربية المتحدة أكبر مصفاة نفط في المنطقة كإجراء احترازي بعد هجوم بطائرة مسيرة على المجمع الصناعي الذي يضمها، مما تسبب في اندلاع حريق، وفقا لمصدر مطلع على الوضع.

وقال سائق يعمل في المجمع، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس إنه شاهد “ألسنة لهب تتصاعد من المجمع، مصحوبة بأصوات مدوية تشبه الانفجارات”.

– مصر ترفع أسعار الوقود –

رفعت مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30%، معللة ذلك بضغوط الطاقة العالمية “الاستثنائية” الناجمة عن الحرب والتي أدت إلى تعطيل إمدادات النفط وخطوط الشحن.

وأعلنت وزارة البترول عن زيادات في أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي المستخدم في المركبات.

– الهند تُقنن استخدام الغاز –

أمرت الهند بتقنين استخدام الغاز الطبيعي وغاز الطهي بعد اضطرابات في الاستيراد، فيما قال العديد من المطاعم إن هذه الأزمة قد تؤدي إلى إغلاقها.

