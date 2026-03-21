تداعيات حرب الشرق الأوسط على اقتصاد العالم

في ما يلي آخر التطورات الاقتصادية العالمية مع دخول الحرب في الشرق الأوسط السبت أسبوعها الرابع:

إيران تُعلن استعدادها لمساعدة السفن اليابانية في مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة نشرتها وكالة كيودو للأنباء السبت، استعداد إيران لمساعدة السفن اليابانية على عبور مضيق هرمز.

وقال عراقجي “لم نغلق المضيق، فهو مفتوح”، مشيرا إلى أن إيران تفرض قيودا على الدول التي تُهاجم إيران، في حين تُقدّم المساعدة للدول الأخرى.

تراجع البورصات وارتفاع أسعار النفط

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد الجمعة، متأثرة بالارتفاع المستمر في أسعار الطاقة نتيجةً للغموض الذي يكتنف مدة الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته.

وأغلقت بورصة فرانكفورت على انخفاض بنسبة 2,01%، وميلانو بنسبة 1,97%، وباريس بنسبة 1,82%، ولندن بنسبة 1,45%.

وفي وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0,97%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2,01%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نقطة بنسبة 1,51%.

وقال أنجيلو كوركافاس من شركة “إدوارد جونز” لوكالة فرانس برس “من الطبيعي أن يشعر المستثمرون ببعض القلق حيال ما قد يحدث” في الأيام المقبلة على الصعيد العسكري.

وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع، وإن ظلت دون 120 دولارا للبرميل، وهو مستوى اقتربت منه مرارا منذ بداية النزاع.

وارتفع خام برنت من بحر الشمال بنسبة 3,26% ليصل إلى 112,19 دولارا للبرميل. أما خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام الأميركي المكافئ له والذي يُعتبر عادةً أرخص، فقد ارتفع بنسبة 2,27% ليصل إلى 98,32 دولارا للبرميل.

إيران: لا فائض نفطيا لدينا

أذنت الولايات المتحدة الجمعة بتسليم وبيع النفط الخام الإيراني وغيره من المنتجات البترولية المحملة على السفن منذ ما قبل 20 آذار/مارس وحتى 19 نيسان/أبريل، على أمل كبح الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، اعتبرت إيران هذا الإجراء غير ضروري بعد مؤشرات أولية من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الى أن واشنطن قد ترفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني المخزن على متن ناقلات في عرض البحر.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية سامان قدوسي في منشور على منصة اكس “في الوقت الراهن، لا تملك إيران عمليا أي فائض من النفط الخام سواء في البحر أو للتوريد إلى الأسواق الدولية، وتصريح وزير الخزانة الأميركي يهدف فقط إلى بعث الأمل في نفوس المشترين”.

انخفاض حاد في أسعار الذهب والنحاس

انخفضت أسعار الذهب والفضة بشكل كبير هذا الأسبوع، بعدما غذّت بنوك مركزية كبرى المخاوف من التضخم المرتبط بالصراع، ما زاد من احتمال رفع أسعار الفائدة.

هذا الوضع يُعزز الطلب على السندات والدولار، وهما من الأصول الآمنة التي تُنافس المعادن النفيسة. وخسر الذهب ما يقرب من 9% في أسبوع، والفضة أكثر من 14%.

تذاكر الطيران تحلّق

رأى المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وهو أكبر اتحاد لشركات الطيران في العالم، أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران “أمر لا مفر منه” نظرا للارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية.

وأشار ويلي والش إلى أن سعر الكيروسين قد تضاعف منذ الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأعلنت شركة “يونايتد إيرلاينز” الأميركية للطيران الجمعة أنها ستخفض سعتها التشغيلية بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، والتي توقعت الشركة أن تستمر في الارتفاع مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

الاحتياطي الفدرالي قلق بشأن مخاطر التضخم

خسر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحد أبرز مؤيدي خفض أسعار الفائدة داخل مجلس الاحتياطي الفدرالي، إذ أوضح أحد محافظي البنك المركزي الأميركي أنه يخشى الآن استمرار التضخم نتيجة للحرب.

وقال كريستوفر والر في مقابلة مع قناة “سي ان بي سي” الاقتصادية إنه كان لا يزال يدرس “قبل أسبوعين” التصويت لصالح التيسير النقدي.

لكن مذاك، “لا يزال مضيق هرمز مغلقا، ويبدو أن الصراع سيستمر، وستبقى أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول. وهذا يشير إلى أن التضخم بات مصدر قلق أكبر مما كنت أعتقد”، وفق والر.

خطة بـ5 مليارات يورو في إسبانيا لمواجهة الأزمة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، الاشتراكي بيدرو سانشيز عن سلسلة من 80 إجراء بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات يورو تهدف إلى مكافحة تبعات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ووعد بشكل خاص “بخفض التضخم”.

بنغلادش تطلب مساعدات مالية طارئة

طلبت بنغلادش أكثر من ملياري دولار كقروض طارئة من المؤسسات الدولية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد النفطية المستوردة نتيجة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال راشد التيتومير، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء طارق الرحمن، لوكالة فرانس برس السبت إن “صندوق النقد الدولي تعهد تقديم قرض بقيمة 1,3 مليار دولار، وتعهد بنك التنمية الآسيوي تقديم 500 مليون دولار كدعم للميزانية”.

وأضاف “طلبنا أيضا مبلغا إضافيا يراوح بين 250 و500 مليون دولار من بنك التنمية الآسيوي، بالإضافة إلى صرف دفعات مقدمة من قروض أخرى من صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى توجه أيضا للتواصل مع البنك الدولي.

