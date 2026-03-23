تداعيات حرب الشرق الأوسط على اقتصاد العالم

في ما يلي آخر التطورات الاقتصادية العالمية مع دخول الحرب في الشرق الأوسط السبت أسبوعها الرابع:

– تراجع الأسواق الأوروبية –

واصلت أسواق الأسهم الأوروبية خسائرها الفادحة الاثنين وذلك عقب انخفاضات حادة شهدتها الأسهم الآسيوية إثر تبادل التهديدات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين بشأن مضيق هرمز الحيوي. وحوالى الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش، تراجعت بورصات باريس بنسبة 2,05% ولندن بـ2,25% وميلانو بـ2,54% وفرانكفورت بـ2,16%.

– سعر خام غرب تكساس الوسيط يتخطى عتبة 100 دولار –

ارتفعت أسعار النفط الاثنين بعد أن حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية الأسبوع من أن الحرب ضد إيران، التي عطلت إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، ستستمر لعدة أسابيع أخرى.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي الأميركي، تسليم شهر أيار/مايو إلى أكثر بقليل عن 100 دولار للبرميل خلال تداولات صباح الاثنين. كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال بأكثر من واحد بالمئة ليصل إلى 113,90 دولارا للبرميل.

– رئيس وكالة الطاقة الدولية يُحذر –

حذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن الاقتصاد العالمي يواجه “تهديدا جسيما” جراء أزمة الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، مضيفا أنه “لن يكون أي بلد بمنأى” عن آثارها.

وتضررت أكثر من 40 منشأة طاقة في تسع دول بالمنطقة “بشكل بالغ أو بالغ جدا” بسبب الحرب، وفق بيرول.

– إجراءات في اليونان للتخفيف من تداعيات الحرب –

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن مجموعة من الإجراءات الإضافية للتخفيف من عبء ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب الشرق الأوسط. وقال في خطاب متلفز إن الحكومة خصصت 300 مليون يورو (346 مليون دولار) بشكل إغاثة للأسر والمزارعين في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو.

وتهدف الإعانات إلى خفض تكلفة وقود الديزل والبنزين والأسمدة. ويُخصص جزء من المبادرة إلى وقف ارتفاع أسعار تذاكر العبّارات إلى الجزر.

– الصين تضع حدا لزيادة أسعار الوقود –

حدّدت الصين سقفا للزيادة المسموح بها لأسعار الوقود في البلاد، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وقالت هيئة التخطيط التابعة للدولة الصينية “اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح” إنها رفعت الحد الأقصى لسعر بيع البنزين والديزل في أسواق التجزئة بمقدار 1160 يوان (168 دولارا) و1115 يوان لكل طن متري على التوالي، اعتبارا من منتصف الليل.

– السويد تقرر خفض الضرائب على الوقود –

أعلنت الحكومة السويدية أنها اقترحت خفض الضرائب على البنزين والديزل موقتا. وفي حال تبنى البرلمان المقترح، فسيتم تطبيقه في الأول من أيار/مايو حتى نهاية أيلول/سبتمبر.

وقال رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسن إن “على جميع الأطراف إدراك أن ما يحصل في الشرق الأوسط وباقي العالم يشكّل اختبارا لاقتصاد السويد”.

– إندونيسيا تدرس ترشيد استهلاك الوقود –

تدرس إندونيسيا توفير ما يصل إلى 80 تريليون روبية (4,7 مليار دولار) لتخفيف آثار الحرب في الشرق الأوسط على اقتصادها، وذلك من خلال اتخاذ تدابير لترشيد استهلاك الوقود، مثل تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم واحد أسبوعيا لموظفي الحكومة وبعض موظفي القطاع العام.

– أستراليا وسنغافورة تتعاونان في مجال الطاقة –

اتفقت أستراليا وسنغافورة على التعاون لضمان سلاسة سلاسل إمداد النفط والغاز الطبيعي المسال والديزل.

وفي بيان مشترك عبرت الدولتان اللتان تعتمدان على الاستيراد الاثنين عن “قلقهما البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط وتداعياته على منطقتنا، مثل تأثيره على سلاسل إمداد الطاقة وأسعارها”.

أضاف البيان “نحن ملتزمون بالعمل معا لتعزيز مرونة سلاسل إمداد الطاقة”.

– قادة الطاقة يجتمعون في هيوستن –

يجتمع قادة قطاع الطاقة في تكساس هذا الأسبوع لحضور مؤتمر الطاقة السنوي الذي سيهيمن عليه هذا العام اضطراب إمدادات النفط والغاز نتيجة حرب الشرق الأوسط.

ومن المتوقع حضور أكثر من 10000 شخص في أسبوع الطاقة (سيراويك) (CERAWeek)، وهو التجمع الربيعي في هيوستن والذي اكتسب أهمية غير متوقعة مع ارتفاع أسعار الوقود منذ بدء الحرب في أواخر شباط/فبراير.

– واشنطن تدافع عن تخفيف العقوبات النفطية على إيران –

دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن التخفيف الموقت للعقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني والروسي لتهدئة اضطرابات السوق قائلا إن ذلك يُضعف قدرة إيران على بيع النفط بأسعار أعلى، وأنه كان سيُباع للصين على أي حال.

وقال في مقابلة مع قناة إن بي سي “ذلك النفط الإيراني كان سيُباع للصينيين، وبسعر مُخفض”.

ثم تساءل “إذن، أيهما أفضل: أن ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولارا وتحصل إيران على 70% من هذا السعر، أم أن تنخفض أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار؟”.

– الحرب الطويلة ستلحق ضررا –

قال رئيس شركة توتال إنرجي الفرنسية العملاقة للنفط إنه “إذا استمرت الحرب لأكثر من ستة أشهر، فستتضرر اقتصادات العالم أجمع”.

وأضاف الرئيس التنفيذي باتريك بويان في مقابلة مع قناة سي جي تي إن (CGTN) الصينية الرسمية “إذا استمر هذا النزاع ثلاثة أو أربعة أشهر، فبإمكاننا تحمّله” بفضل مخزونات النفط الحالية.

لكن مع إغلاق إيران لمضيق هرمز، ما يعيق وصول نحو 20% من إنتاج النفط العالمي، فإن حرب أطول مدة ستُحدث “تداعيات قوية”، كما قال.

– شركة كبرى في كمبوديا توقف بيع الغاز المسال –

أعلنت شركة سوكيمكس، الموردة لغاز الطهي والوقود عالي الجودة في كمبوديا، عن توقفها عن بيع الغاز المسال اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وذلك بسبب اضطرابات في الإمدادات ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة مساء الأحد أنها “ستوقف موقتا إمدادات الغاز المسال اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل.

