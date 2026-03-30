تداعيات حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

في ما يأتي آخر التطورات الاقتصادية العالمية الإثنين للحرب المستمرة منذ 28 شباط/فبراير في الشرق الأوسط.

– ارتفاع أسعار النفط –

ارتفعت أسعار النفط وانخفضت الأسهم الآسيوية الاثنين مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط، ودخول الحوثيين اليمنيين في النزاع وتزايد مخاوف المستثمرين من إرسال الولايات المتحدة قوات برية.

وانخفضت أسواق الأسهم الآسيوية بنسب تتراوح بين 1 و3%، بينما افتتحت الأسواق الأوروبية على تباين.

وارتفع خام برنت بأكثر من 3% ليقترب من 109 دولارات للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% ليتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل مقتربا من 102 دولار.

– اجتماع لمجموعة السبع –

أعلنت الحكومة الفرنسية أن وزراء من مجموعة السبع سيعقدون محادثات الاثنين لبحث التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.

وقال وزير المالية رولان ليسكور إن الاجتماع سيضم وزراء الطاقة والمالية بالإضافة إلى محافظي البنوك المركزية ورؤساء هيئات دولية أخرى.

– أستراليا تخفض ضريبة الوقود –

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن خفض ضريبة الوقود إلى النصف لتخفيف الأعباء المالية على سائقي السيارات.

وتفرض أستراليا ضريبة مبيعات قدرها 52 سنتا على كل لتر من البنزين المباع في محطات الوقود، وسيتم تخفيض هذه الضريبة إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر.

– بنغلادش ترشد استهلاك الطاقة –

أمرت بنغلادش موظفيها الحكوميين بإطفاء الأنوار وخفض درجة حرارة أجهزة التكييف لترشيد استهلاك الطاقة.

وأصدرت وزارة الإدارة العامة عددا من الأوامر بشأن الحضور في المكاتب، بالإضافة إلى تدابير لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود.

– الفيليبين تؤمّن شحنة نفط روسي –

أمنت مصفاة النفط الوحيدة في الفيليبين قرابة 2,5 مليون برميل من النفط الخام الروسي، وفق بيان في البورصة.

وقالت شركة بترون إنها وافقت على شراء النفط بعد إلغاء شحنات لا تقل عن أربعة ملايين برميل منذ بداية حرب الشرق الأوسط.

– إيران تستهدف مصانع في البحرين والإمارات –

أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات صاروخية وبالطيران المسير على مصانع ألمنيوم في البحرين والإمارات، مستهدفا ما اعتبره صناعات مرتبطة بالجيش الأميركي.

وأفادت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في بيان بأن إيران استهدفت مصنعها، مضيفة أن اثنين من موظفيها أصيبا في هجوم السبت، بينما أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تضرر أحد مواقعها في أبوظبي وإصابة ستة أشخاص.

– شبكة الكهرباء الإيرانية “مستقرة”-

عادت الكهرباء إلى أجزاء من العاصمة الإيرانية ومناطق مجاورة لها، بعد أن ألحقت ضربات جوية أضرارا بالشبكة وعرقلت الخدمة، حسبما أعلن نائب وزير الطاقة الإيراني مصطفى رجبي مشهدي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي.

– إيران تسمح بعبور سفن باكستانية مضيق هرمز –

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار أن إيران سمحت بمرور “20 سفينة إضافية” ترفع العلم الباكستاني في مضيق هرمز، أي ما يعادل سفينتين يوميا.

– السيراميك الهندي يتأثر بأزمة الطاقة –

شهد قطاع السيراميك في موربي، أكبر مراكز هذا القطاع الضخم في الهند، شللا شبه تام بعد أن أدّت الحرب في الشرق الأوسط إلى خنق إمدادات الغاز النفطي المسال، ما أجبر مئات الأفران التي تعمل بالبروبان على التوقف عن العمل.

وأُغلق أكثر من 400 مصنع مع توقف الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتم تسريح عشرات آلاف العمال. وتُنتج المنطقة 90% من السيراميك الهندي، وتُوظف قرابة مليون شخص.

– تايوان تُجمّد أسعار غاز البترول المسال –

أعلنت تايوان تجميد أسعار غاز البترول المسال في نيسان/أبريل.

وقالت الحكومة في بيان “ستبقى أسعار غاز البترول المسال بدون تغيير في نيسان/أبريل، وستُعطى الأولوية للمواد الخام الأساسية مثل الإيثيلين والبروبيلين للصناعات التحويلية المحلية”.

– شركات التأمين تُوازن بين المخاطر –

أدى تهديد القوات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز إلى ارتفاع مدفوعات التأمين لقطاع الشحن العالمي.

ويواجه مشغلو السفن تكاليف أعلى بكثير، إذ تصل بعض عروض التأمين إلى عشرات ملايين الدولارات لعملية عبور واحدة فقط. كما قفزت معدلات الأسعار التي كانت تقل عن 1% من قيمة السفينة إلى ما يصل إلى 10%، وتتغير كل ساعة فيما تعيد شركات التأمين تقييم المخاطر في مناطق الخطر التي حددت حديثا في الخليج.

– سيل من اتصالات البحارة العالقين –

تفيد خطوط المساعدة الخاصة بالبحارة بتلقيها سيلا من النداءات من طواقم السفن العالقة في الخليج. وحوالى 20 ألف بحّار عالقون في الخليج بسبب الحرب.

وسجّل الاتحاد الدولي لعمال النقل أكثر من ألف رسالة منذ 28 شباط/فبراير أبلغ فيها البحارة عن نقص في الغذاء والماء، وأرسلوا مقاطع فيديو لآثار قصف جوي قريب، وتوسّلوا للعودة إلى ديارهم.

ويحق لكثيرين العودة إلى أوطانهم والحصول على أجر مضاعف بموجب قواعد المنتدى الدولي للتفاوض، إلا أن أطقم سفن لا تخضع لمثل هذه الاتفاقيات العمالية تقول إن المشغّلين يرفضون إعادتهم أو يبررون ذلك بعدم توفر رحلات جوية.

– تايلاند تضمن عبور هرمز –

أعلن رئيس وزراء تايلاند أن بلاده توصّلت إلى اتفاق مع إيران يسمح لسفن النفط التايلاندية بالمرور عبر مضيق هرمز.

