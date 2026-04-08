تداعيات حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

afp_tickers

5دقائق

في ما يلي آخر التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط على وقع إعلان واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار لأسبوعين:

– مساعدة أميركية لإنهاء اضطرابات الملاحة –

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستساعد في إنهاء اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من اتفاق واشنطن وطهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال “ستساعد الولايات المتحدة الأميركية في إنهاء اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. ستكون هناك إجراءات إيجابية كثيرة! وستُجنى أموال طائلة. ويمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار”.

– التعامل مع اليورانيوم “على أكمل وجه” –

أفاد ترامب وكالة فرانس برس أن مصير اليورانيوم الإيراني “سيتم التعامل معه على أكمل وجه” بموجب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع طهران.

وقال ترامب في حديث هاتفي مقتضب ردا على سؤال حول مصير اليورانيوم المخصب الإيراني، “سيتم التعامل مع ذلك على أكمل وجه وإلا لما كنت لأوافق” على التسوية.

– إيران تضمن مرورا آمنا في هرمز –

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، ستضمن إيران مرورا آمنا لحركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.

وقال عراقجي على منصة إكس أن عمليات العبور “ستكون ممكنة من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومع مراعاة القيود التقنية”.

– انخفاض أسعار الغاز الأوروبي –

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 20% مع بداية التداولات الأربعاء، عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسعار عقد “تي تي إف” الهولندي للغاز الطبيعي الهولندي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، إلى 42,5 يورو، بانخفاض عن أعلى مستوياتها المسجلة وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات في الخليج نتيجة الحرب.

– تراجع الدولار أمام اليورو والاسترليني –

تراجع الدولار بنحو 1% أمام اليورو والجنيه الإسترليني في التعاملات الأوروبية المبكرة الأربعاء، وسط عمليات بيع المستثمرين الدولار الأميركي بعد ارتياحهم لإعلان وقف إطلاق نار موقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وحوالى الساعة 06,10 بتوقيت غرينتش، كان يتم التداول بالدولار الذي يُعتبر عادةً ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات اضطراب الأسواق، عند 1,17 يورو، بانخفاض قدره 1,1% تقريبا. كما انخفض مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0,9 % مسجلا 1,34 دولارا للجنيه.

– ارتفاع الأسهم وهبوط النفط في آسيا –

ارتفعت أسواق الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية بشكل ملحوظ صباح الأربعاء بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، على أن تتوسط باكستان في المفاوضات خلال هذه الفترة.

في المقابل انخفضت أسعار النفط بشكل حاد إذ تراجع كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل.

– “أشهر” لتعافي قطاع الطيران –

قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الأربعاء إن عودة إمدادات وأسعار وقود الطائرات إلى وضعها الطبيعي ستستغرق أشهرا حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز.

وصرح ويلي والش للصحافيين “سيستغرق الأمر أشهرا أخرى للعودة إلى مستويات الإمداد المطلوبة نظرا لتعطل طاقة التكرير في الشرق الأوسط. لا أعتقد أن ذلك سيحدث في غضون أسابيع”.

– الهند تبقي على أسعار الفائدة –

أبقى البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، في إطار تقييمه لتداعيات حرب الشرق الأوسط على أسرع الاقتصادات الكبرى نمًا في العالم.

وأعلن بنك الاحتياطي الهندي أن سعر إعادة الشراء القياسي، وهو السعر الذي يقرض به البنوك التجارية، سيبقى عند 5,25% بعد تصويت بالاجماع للجنة مكونة من ستة أعضاء.

– مدغشقر تعلن الطوارئ في قطاع الطاقة –

أعلنت مدغشقر حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن اضطرابات الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أزمة.

وتعتمد هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي على استيراد الوقود الذي يأتي معظمه من سلطنة عُمان الواقعة جنوب مضيق هرمز الحيوي.

بور-ديس/غد/جك