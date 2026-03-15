تراجع بورصات الخليج مع دخول حرب إيران أسبوعها الثالث

من عتيق شريف

15 مارس آذار (رويترز) – أغلقت معظم أسهم دول الخليج على انخفاض اليوم الأحد مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، في وقت هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الضربات على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط، في حين تعهدت طهران بتكثيف ردها.

واستهدفت ضربات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ مطارات وفنادق وموانئ ومنشآت عسكرية ونفطية في أنحاء المنطقة، مما كبد دول خليج عربية خسائر اقتصادية وعسكرية.

وانخفض المؤشر في السعودية 0.1 بالمئة مع تراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 1.3 بالمئة.

إلا أن سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ارتفع 0.7 بالمئة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام يوم الجمعة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة ترامب رفضت جهودا بذلها حلفاء في الشرق الأوسط لإجراء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب على إيران.

ودعا الرئيس الأمريكي حلفاء لبلاده إلى نشر سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، في وقت تعهدت فيه طهران بتصعيد ردها.

وفي مؤشر آخر على التداعيات الاقتصادية للصراع، أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أمس السبت أن سباقي الجائزة الكبرى في البحرين والسعودية لن يقاما في أبريل نيسان بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر في قطر 0.2 بالمئة، مع تراجع بنك قطر الوطني، أكبر بنوك منطقة الخليج من حيث الأصول، 1.3 بالمئة.

وخسر مؤشر البحرين 0.5 بالمئة وتراجع مؤشر الكويت 0.1 بالمئة.

ونزل المؤشر في سلطنة عمان 0.4 بالمئة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت إنها أصدرت توجيهات للموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسر الموظفين الحكوميين بمغادرة سلطنة عمان بسبب مخاوف أمنية في ظل الصراع الدائر.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمئة مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 2.6 بالمئة.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير رجاب علاء)