ترامب: “موجة كبيرة” من الهجمات لم تشن بعد على إيران

2 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة (سي.إن.إن) اليوم الاثنين إن “موجة كبيرة” من الهجمات لم تشن بعد في الحرب مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تعرف من سيكون الزعيم الجديد للبلاد عقب مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأضاف “لم نبدأ حتى بضربهم بقوة بعد. الموجة الكبرى لم تحدث بعد. الموجة الكبرى آتية قريبا”، مُشيرا إلى أنّه من غير الواضح من يقود إيران حاليا.

وأضاف “لا نعرف من هي القيادة. لا نعرف من سيختارون”.

وذكرت رويترز أمس الأحد أن العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين متشككون في أن العملية العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية ستؤدي إلى تغيير النظام في المدى القريب.

