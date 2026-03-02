The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب: “موجة كبيرة” من الهجمات لم تشن بعد على إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

2 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة (سي.إن.إن) اليوم الاثنين إن “موجة كبيرة” من الهجمات لم تشن بعد في الحرب مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تعرف من سيكون الزعيم الجديد للبلاد عقب مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأضاف “لم نبدأ حتى بضربهم بقوة بعد. الموجة الكبرى لم تحدث بعد. الموجة الكبرى آتية قريبا”، مُشيرا إلى أنّه من غير الواضح من يقود إيران حاليا.

وأضاف “لا نعرف من هي القيادة. لا نعرف من سيختارون”.

وذكرت رويترز أمس الأحد أن العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين متشككون في أن العملية العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية ستؤدي إلى تغيير النظام في المدى القريب.

(إعداد محمد عطية وعبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية