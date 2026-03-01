ترامب: العمليات القتالية في إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن أول مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن العمليات القتالية في إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف.

وأكد في مقطع فيديو نشره على منصة تروث سوشال أن ثلاثة جنود أمريكيين لقوا حتفهم. وذكر أن من المرجح سقوط المزيد من القتلى والمصابين الأمريكيين، وتوعد بالثأر للقتلى الأمريكيين.

وأضاف “العمليات القتالية مستمرة الآن بكامل قوتها، وستستمر حتى تحقيق جميع أهدافنا. لدينا أهداف قوية للغاية”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )