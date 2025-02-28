ترامب: المحادثات الجارية بشأن غزة تمضي بشكل “جيد للغاية”

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن هناك “محادثات تمضي بشكل جيد للغاية” بشأن غزة، وذلك ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عن مستقبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

دخل اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني ونتج عنه تسليم 33 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ونحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني من سجون إسرائيل.

ومن المقرر أن تنتهي في غضون يومين المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي مدتها ستة أسابيع. وقالت إسرائيل يوم الخميس إنها سترسل مفاوضين إلى محادثات في القاهرة سعيا لتمديد المرحلة الأولى.

وسئل ترامب عما إذا كانت المرحلة الثانية ستأتي بنتائج.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “سنرى ما سيحدث. لا أحد يعرف حقا، لكننا سنرى ما سيحدث. لدينا بعض المحادثات الجارية الجيدة للغاية”.

تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. ووصفت الأمم المتحدة الهيئة الهزيلة التي ظهر عليها الرهائن الإسرائيليون والمعتقلون الفلسطينيون المفرج عنهم بأنها محزنة، قائلة إنها تعكس الظروف المزرية التي احتجزوا فيها.

وجدد ستارمر دعمه لحل الدولتين الذي يدعو إلى إنشاء دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة إلى جانب إسرائيل.

وقال ستارمر في المؤتمر الصحفي، عندما سُئل عن اقتراح ترامب السيطرة الأمريكية على قطاع غزة والتهجير الدائم للفلسطينيين “نعم أعتقد أن حل الدولتين هو في النهاية السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة”.

تلقى مقترح ترامب استنكارا عالميا بوصفه مقترحا للتطهير العرقي.