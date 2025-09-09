ترامب: قرار إسرائيل شن غارة على قطر اتخذه نتنياهو

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن قرار إسرائيل شن هجوم على قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي “القصف الفردي لقطر، وهي دولة ذات سيادة وحليف وثيق للولايات المتحدة تعمل بجد وشجاعة وتخاطر معنا للتوسط في السلام، لا يخدم أهداف إسرائيل أو أمريكا”.

وتابع “مع ذلك، فإن القضاء على حماس، التي استفادت من معاناة سكان غزة، يعد هدفا نبيلا”.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)