ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران “على وشك الانهيار”

واشنطن 11 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن وقف إطلاق النار مع إيران “على وشك الانهيار”، بعد أن وصف رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن بأنه “غبي”.

وأثار رفض ترامب السريع لرد إيران أمس الأحد مخاوف من استمرار الصراع الناشب منذ عشرة أسابيع، واستمرار شل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقال ترامب عن وقف إطلاق النار “أصفه بأنه الأضعف حاليا، بعد قراءة تلك الرسالة التافهة التي أرسلوها إلينا، بل إنني لم أكمل قراءتها. إنه على وشك الانهيار”.

وبعد أيام من طرح واشنطن مقترحا يهدف إلى استئناف المفاوضات، أصدرت إيران أمس ردا يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ومنها لبنان، حيث تقاتل إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وطالبت طهران كذلك بتعويضات عن أضرار الحرب وأكدت سيادتها على مضيق هرمز ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن أي هجمات أخرى ورفع العقوبات وإلغاء الحظر المفروض على مبيعاتها النفطية.

وقال ترامب اليوم أيضا إن إيران مستعدة لإعطاء الولايات المتحدة “الغبار النووي”، في إشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وقال إن الصين والولايات المتحدة فقط هما من تملكان القدرة على استخراجه.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)