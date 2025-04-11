ترامب “متفائل” بشأن الاتفاق مع الصين رغم التوترات التجارية

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بعد توترات متصاعدة مع الصين استمرت أياما عدة، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترامب غيّر موقفه، مع حديث البيت الأبيض عن “تفاؤل” بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، رغم فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية متبادلة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت “أوضح الرئيس أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين”، مضيفة “إنه متفائل”.

وفيما يستمر تصاعد التوترات، قالت الصين الجمعة إنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%، مشيرة الى أنها “ستتجاهل” أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويواصل المشهد الضبابي الناجم من سياسات ترامب التأثير في سعر صرف الدولار الذي بلغ الجمعة أدنى مستوى في مقابل اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وعادت البورصات الأوروبية التي كانت الوحيدة الصامدة الخميس، إلى التراجع بعد إعلان بكين، لكن من دون تسجيل الانهيار الذي شهدته مطلع الأسبوع. في المقابل، أظهرت المبادلات الالكترونية التي سبقت الافتتاح الرسمي للبورصة في نيويورك أن المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ستشهد ارتفاعا الجمعة.

في مواجهة هذه الضبابية، أعلن الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) أنه “مستعد تماما” للتدخل من أجل إرساء استقرار في الأسواق المالية إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على “الظروف التي نراقبها”، وفق ما أعلنت المسؤولة في الهيئة سوزان كولينز في تصريح لصحيفة “فاينانشل تايمز”.

أما ثقة المستهكلين فتواصل التراجع في الولايات المتحدة، وقد أظهرت دراسة نشرتها جامعة ميشيغان تراجعا “معمما وشاملا بغض النظر عن العمر أو المستوى التعليمي أو مكان العيش أو الانتماء السياسي”.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن سياسته بشأن الرسوم الجمركية “تبلي بلاء حسنا”، رغم الاضطرابات في الأسواق العالمية وتراجع الدولار أمام عملات أخرى.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي “نحن نبلي بلاء حسنا في سياستنا بشأن التعرفات. (أنباء) مفرحة لأميركا والعالم!!! تمضي بشكل سريع”.

وأعلنت الصين الجمعة رفع رسومها الإضافية على المنتجات الأميركية الى نسبة 125%، في تصعيد جديد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة فيما يحاول الاتحاد الأوروبي من جهته إيجاد مسار دبلوماسي.

وأكدت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة في بكين أن “فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين يشكل انتهاكا خطرا لقواعد التجارة الدولية”، مستنكرة “سياسة الترهيب والإكراه الأحادية” بحسب بيان نشرته وزارة المال الصينية الجمعة.

وأضافت “عند هذا المستوى من الرسوم الجمركية، لم تعد للمنتجات الأميركية المصدرة إلى الصين أي إمكانية لقبولها في الأسواق الصينية”، مشيرة الى أنه إذا واصلت واشنطن زيادة رسومها فإن “الصين ستتجاهلها”.

وكان ترامب أعلن الأربعاء تجميد الرسوم الجمركية الإضافية مدة 90 يوما بعدما فرضها قبل أيام على 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة، الى حين إجراء مفاوضات تجارية مع هذه الأطراف. إلا أن الرئيس الأميركي استثنى الصين من هذا الإجراء، وزاد الرسوم عليها.

ومنذ مطلع نيسان/أبريل، حافظت الولايات المتحدة على الرسوم الجمركية الإضافية عند مستوى أدنى هو 10%، والرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، خصوصا ضد الاتحاد الأوروبي.

أما بكين فقد فرضت عليها واشنطن رسوما إضافية ضخمة بلغت 145%.

– طلب فتح تحقيق –

إعلان الرئيس الأميركي انعكس ارتياحا كبيرا في الأسواق المالية، بحيث شهدت وول ستريت أخيرا واحدة من أفضل الجلسات في تاريخها.

صباح الأربعاء، كتب ترامب على منصته تروث سوشل “الآن هو الوقت المناسب للشراء”، ليعلن بعد ساعات تعليق الرسوم، في رسالة دفعت عددا من الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الجمعة إلى مطالبة هيئة الأوراق المالية والبورصات بفتح تحقيق.

وجاء في رسالة أعضاء مجلس الشيوخ إلى الهيئة “نحضّ هيئة الأوراق المالية والبورصات على التحقيق في ما إذا أثرى ما أُعلن بالنسبة للتعرفات الجمركية أقارب وأصدقاء الإدارة على حساب الشعب الأميركي”.

وقد طلبوا في الرسالة التحقّق ممّا إذا كان “أقارب، بما في ذلك عائلة الرئيس، على علم مسبق بتعليق التعرفات الجمركية وأجروا تعاملات في سوق الأوراق المالية قبل الإعلان الذي أصدره الرئيس”.

من جهتهم، يحاول الأوروبيون التفاوض مع واشنطن مع سعيهم لمواصلة التعاون مع بكين.

وقال رئيس الوزراء الإسباني إن “إسبانيا وأوروبا لديهما عجز تجاري كبير مع الصين وعلينا تصحيحه”. لكن “علينا ألا نسمح للتوترات التجارية بعرقلة إمكانات نمو العلاقات (…) بين الصين والاتحاد”.

وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها على مجموعة من المنتجات الأميركية، في خطوة اعتبر ترامب أنها “ذكية جدا”.

ويتوجه المفوض الأوروبي للشؤون التجارية ماروس سيفكوفيتش الاثنين إلى واشنطن للبحث في المسألة، على ما أعلن ناطق باسم المفوضية الأوروبية الجمعة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنه إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة، قد تفرض بروكسل ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

بورز-نر/الح-ليل-غ ر-ود/جص