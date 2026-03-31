ترامب لا يعتزم مساعدة دول تعاني نقصا في الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز

أعلن دونالد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة “لن تكون موجودة بعد الآن لمساعدة” الدول التي تعتمد إمداداتها النفطية على مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي الذي يسعى لإنهاء العملية العسكرية التي شنها على إيران في 28 شباط/فبراير خلال ستة أسابيع، أشار إلى أن إعادة فتح هذا الشريان الحيوي لنقل النفط الخام ليس من أولوياته.

وكتب على منصته تروث سوشال “لديّ اقتراح لكل الدول التي نفد منها وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، مثل المملكة المتحدة التي رفضت التدخل في حصار إيران: أولا، اشتروا من الولايات المتحدة فلدينا ما يكفي. ثانيا، تحلّوا بالشجاعة، وإن كان الأمر متأخرا، وتوجهوا إلى المضيق وسيطروا عليه”.

وخلص الرئيس الأميركي “عليكم أن تتعلموا الدفاع عن أنفسكم. لن تكون الولايات المتحدة موجودة من أجلكم بعد الآن، تماما كما لم تكونوا موجودين من أجلنا. لقد دُمّر الجزء الأكبر من ايران. انتهت المرحلة الأصعب. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم”.

وأعلن ترامب مرارا أن الولايات المتحدة التي تنتج جزءا كبيرا من النفط الذي تستهلكه وتستورد الكميات المتبقية خصوصا من كندا والمكسيك، لم تتأثر بإغلاق إيران لمضيق هرمز.

لكن هذا الامر لا ينطبق على دول آسيوية عدة تواجه راهنا أزمة حادة على صعيد الطاقة.

لكن ذلك لا يعني ان ارتفاع الأسعار لا يشمل الولايات المتحدة.

