ترامب لشبكة إن بي سي نيوز: أمريكا قد تضرب جزيرة خرج الإيرانية مجددا

واشنطن 14 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الولايات المتحدة قد تشن المزيد من الضربات على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط في إيران، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن طهران تبدو مستعدة لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع، فإن «الشروط ليست جيدة بما يكفي بعد».

وأضاف أن الضربات الأمريكية “دمرت تماما” معظم جزيرة خرج، قائلا لشبكة إن. بي. سي. نيوز “قد نضربها بضع مرات أخرى لمجرد التسلية”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)