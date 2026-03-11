ترامب متحدثا عن إيران: انتصرنا.. لكننا لا نريد الانسحاب مبكرا

هيبرون (كنتاكي) 11 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، في معرض حديثه عن الحرب على إيران “لقد انتصرنا”، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل القتال حتى إتمام المهمة.

وأضاف ترامب “لا يحبذ أحد أن يعلن النصر مبكرا. لقد انتصرنا… في الساعة الأولى، انتهى الأمر”.

وقال إن الولايات المتحدة أغرقت 58 سفينة حربية إيرانية.

ويتسم موقف ترامب تجاه إيران بالتذبذب، إذ أشاد بالجيش الأمريكي لنجاحه في إضعاف الجيش الإيراني بشكل كبير، لكنه يرفض إنهاء الصراع سريعا.

وقال ترامب “لا نريد الانسحاب مبكرا.. أليس كذلك؟… علينا إتمام المهمة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “قضت على إيران فعليا”. وكان في تصريحاته على ما يبدو تلميح إلى أن الولايات المتحدة ستواصل القتال في الوقت الراهن.

وقال “لا نريد العودة كل عامين”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)