ترامب يتّهم مادورو بارتكاب جرائم وبتقليد أسلوبه في الرقص

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو بارتكاب جرائم عدة إضافة إلى تقليد أسلوبه في الرقص، وذلك لدى احتفائه بالقبض عليه في خطاب أمام مشرّعين جمهوريين.

تأتي تصريحات ترامب في أعقاب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن أداء مادورو رقصات علنا على نحو متكرّر في تحد لتهديدات الولايات المتحدة، أقنع مسؤولي البيت الأبيض بأن الوقت حان للتحرك ضده.

وقال ترامب أمام مشرّعين في مركز كينيدي للفنون الذي عدّلت مؤخرا تسميته إلى مركز ترامب-كينيدي بقرار من مجلسه إدارته المعيّن، “يعتلي المنصة ويحاول تقليد أسلوبي في الرقص بعض الشيء”.

وأضاف “لكنه رجل عنيف، قتل ملايين الأشخاص. لقد مارس التعذيب. لديهم غرفة تعذيب في وسط كراكاس”.

ولم يكشف ترامب مزيدا من التفاصيل في ما يتّصل بغرفة التعذيب المزعومة، ولم يوضح خططه في ما يتعلّق بتولي الولايات المتحدة “إدارة” فنزويلا الغنية بالنفط بعد سقوط مادورو.

وكان مادورو اليساري يعتلي بانتظام المسرح ويرقص على وقع موسيقى تعكس شعاره “لا للحرب، نعم للسلام” بينما كانت القوات الأميركية تحتشد في الكاريبي أواخر العام 2025.

وسبق أن رقص ترامب مرارا على موسيقى أغنية الديسكو “واي ام سي إيه” (YMCA) في تجمّعاته.

ترامب الذي أشاد بالعملية التي نفّذتها قوات أميركية خاصة وألقت فيها القبض على مادورو وزوجته السبت، خصّص القسم الاكبر من خطابه لإطلاق حملة انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في العام الحالي.

وأشار إلى أن خطابه يأتي في الذكرى الخامسة لهجوم مناصرين غاضبين على مقر الكونغرس بسبب ما يقول إنها خسارة انتخابية “مزوّرة” أمام الرئيس السابق جو بايدن في العام 2020.

وأقر مجلس النواب الأميركي مرتين إحالة ترامب على المحاكمة بهدف عزله في مجلس الشيوخ الذي أسقط التهم الموجهة إليه.

وحذّر ترامب الجمهوريين الثلاثاء من أن الأمر نفسه قد يحدث إذا لم يفوزوا في انتخابات منتصف الولاية هذا العام.

