ترامب يجدد تهديده بقصف البنى التحتية في إيران بعد إعلان إنقاذ طيّار ثان

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده لإيران الأحد متوعدا بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء ما لم تقم بإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعيد إعلانه إنقاذ قواته لطيار أميركي ثان كان مفقودا منذ الجمعة في إيران وإصابته بـ”جروح بالغة”، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها السادس.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معا في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له!!!”.

أضاف بنبرة حادة “افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم”.

استدعى هذا التهديد ردا من إيران، إذ حذّر رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالبياف من أن “المنطقة بأكملها ستحترق” بسبب تحركات ترامب “المتهوّرة”، معتبرا أنه مصرّ “على اتباع أوامر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو”.

وفي وقت لاحق، بدا الرئيس الأميركي وكأنه يمدّد المهلة الممنوحة لإيران، إذ نشر رسالة مقتضبة جاء فيها: “الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي!”، بعدما أبدى أيضا اعتقاده في حديث مع مراسل قناة فوكس نيوز بأن هناك “فرصة جيدة” للتوصل الى اتفاق مع إيران الاثنين.

ودعاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى “التخلي عن لغة توجيه الإنذارات” لتسهيل “العودة الى المفاوضات”، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وكان الرئيس الأميركي ذكّر الجمهورية الإسلامية السبت بأن المهلة التي منحها إياها لابرام اتفاق يضع حدا للحرب وإعادة فتح المضيق، تنقضي خلال 48 ساعة، متوعدا إياها بـ”الجحيم” في حال لم تتجاوب مع ما يطلبه.

جاء ذلك بُعيد إعلان ترامب أنّ الطيار الثاني الذي سبق أن أعلن إنقاذه الأحد، مصاب “بجروح بالغة”، بعيد قوله إنّ الطيار “سليم وبخير”، لافتا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا مع الجيش، في المكتب البيضوي عند الأولى بعد ظهر الاثنين (17,00 بتوقيت غرينتش).

وكانت الطائرة وهي مقاتلة وقاذفة من طراز أف-15 اي، تحطمت في جنوب غرب إيران الجمعة، ونجح طياراها في القفز منها. وأعلنت إيران أن قواتها أسقطتها.

وسبق أن أعلنت واشنطن إنقاذ طيارها الأول في عملية خاصة.

في المقابل، قالت القوات المسلحة الإيرانية إن عملية انقاذ الطيار الأميركي، التي استخدمت مطارا مهجورا في جنوب محافظة أصفهان، “فشلت”، وإنها أسقطت أربع طائرات عسكرية أميركية.

وفي شمال غرب إيران، أسفرت ضربات أميركية إسرائيلية عن مقتل خمسة من عناصر الحرس الثوري، بحسب ما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية.

كما استهدفت ضربات أميركية إسرائيلية مطارا في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران، بحسب ما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية الأحد.

في المقابل، أطلقت إيران دفعة صاروخية جديدة باتجاه الدولة العبرية، وأصابت مبنى سكنيا في مدينة حيفا شمالا، ما أسفر عن وقوع أربع إصابات وفق الجيش وخدمة الإسعاف الإسرائيليين.

ومنذ بدء الحرب في الثامن والعشرين من شباط/فبراير، لم يُقتل أو يؤسر أي جندي أميركي في إيران، لكن 13 جنديا قضوا في الكويت والسعودية والعراق.

– إيران ترد على الإنذار –

وكانت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية رفضت السبت، انذار ترامب ووصفته بأنه “تصرف عاجز ومتوتر وغير متزن وغبي”.

ورد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله علي آبادي، في بيان على الرئيس الأميركي قائلا “أبواب الجحيم ستُفتح عليكم”.

والأحد، ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنّ مسقط وطهران تعقدان اجتماعا “لدرس الخيارات الممكنة إزاء ضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز خلال هذه الظروف التي تشهدها المنطقة”.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط في العالم، وافق أعضاء تحالف أوبك بلاس النفطي الأحد، على رفع حصص إنتاج النفط مجددا.

وقرر التحالف الذي يضم منتجين رئيسيين للنفط هما السعودية وروسيا، إضافة إلى عدد من دول الخليج “اعتماد تعديل في الإنتاج” مقداره 206 آلاف برميل يوميا اعتبارا من أيار/مايو المقبل.

– هجمات في الخليج –

في اليوم السابع والثلاثين من الحرب، أعلنت الكويت أن عددا من مرافق شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية تعرضت لاستهداف بمسيّرات إيرانية، ما أسفر عن “خسائر مادية جسيمة”.

أتى ذلك بعد ساعات من هجوم مماثل ألحق أضرارا بمحطتين لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت.

وكانت إيران توعدت باستهداف منشآت الماء والطاقة في إسرائيل ودول الخليج، ردا على ضربات إسرائيلية أميركية استهدفت موقعا لصناعة البتروكيماويات في جنوب غرب إيران، بحسب ما نقلت وكالة فارس.

وقال مسؤول إيراني كبير إن تلك الضربات طالت ثلاث منشآت وأسفرت السبت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 170 آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الأحد أنّ دفاعاتها الجوية “تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران”، قبل أنّ تعلن اندلاع حرائق في مصنع بروج للبتروكيماويات في أبوظبي.

وحذّر مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش الأحد من أنّ النفوذ الإسرائيلي في الخليج سيزداد نتيجة استراتيجية إيران في المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإمارات “ستنضم إلى أي جهد دولي بقيادة الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز”.

وفي البحرين، أعلنت شركة “بابكو إنرجيز” الحكومية اندلاع حريق في خزان وقود إثر هجوم بمسيّرة إيرانية “تمّ إخماده بالكامل”.

وبعد وقت قصير، أعلن مركز الاتصال الوطني أنّ الدفاعات البحرينية “اعترضت ودمّرت 13 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وفي بيان نقلته وكالة إرنا الرسمية، قالت القوات الإيرانية إنها استهدفت مصانع ألمنيوم في الإمارات ومواقع عسكرية أميركية في الكويت.

– ضربات في لبنان –

جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون الأحد دعوته لإجراء مفاوضات مع إسرائيل كي لا يصبح “جنوب لبنان مثل غزة”، في الوقت الذي تواصل إسرائيل غاراتها الجوية وهجومها البري وتدمر قرى في الجنوب اللبناني، مشيرا إلى سقوط أكثر من 1400 قتيل و4000 جريح.

وامتدت الحرب إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في الثاني من آذار/مارس ستة صواريخ ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أول يوم من الحرب على إيران.

وتوجه رئيس أركان الجيش الاسرائيلي إيال زامير الاحد الى جنوب لبنان، متعهدا “تكثيف” العمليات ضد حزب الله المدعوم من إيران، بحسب بيان عسكري.

وأعربت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الأحد عن “قلق بالغ” إزاء الهجمات التي يشنها حزب الله واسرائيل قرب مواقعها، والتي قالت إنها “قد تستدعي ردا ناريا”، داعية الطرفين الى “وضع سلاحهما جانبا”.

وشنّ الطيران الإسرائيلي غارات جديدة على الأطراف الجنوبية لبيروت الأحد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يضرب أهدافا لحزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 39 آخرين جراء غارة إسرائيلية على منطقة الجناح الواقعة عند الأطراف الجنوبية لبيروت. ووقعت الغارة على بعد نحو 100 متر من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أكبر المستشفيات الحكومية في لبنان.

وليل الأحد نفذت إسرائيل غارة على شقّة داخل مجمع سكني في منطقة عين سعادة التي تقطنها غالبية مسيحية والواقعة شرق بيروت، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق وزارة الصحة، بينهم مسؤول في حزب القوات اللبنانية، المناهض لحزب الله.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة اللبنانية ومحيطها بتحليق للطيران الحربي على علو منخفض تلاه سماع دوي انفجارات.

وفي الجنوب، قتل سبعة أشخاص الأحد بينهم ستة من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية، وفق ما أفاد مصدر في الدفاع المدني وكالة فرانس برس.

