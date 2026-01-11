The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يدعو كوبا لـ”التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان”

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوبا الأحد، على “التوصل إلى اتفاق” أو مواجهة عواقب غير محددة، محذرا من أنّ تدفّق النفط الفنزويلي والمال إلى هافانا سيتوقف.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: “لن تتلقى كوبا مزيدا من النفط أو المال – لا شيء”، مضيفا “أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان”.

وتأتي تصريحاته بعد أسبوع من قيام القوات الأميركية باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية نفذتها في كراكاس أسفرت عن مقتل عشرات الفنزويليين وعناصر من قوات الأمن الكوبية.

وأضاف ترامب أنّ “كوبا عاشت لسنوات عديدة على كميات كبيرة من النفط والأموال من فنزويلا. وفي المقابل، قدمت خدمات أمنية لآخر ديكتاتورَين فنزويليَين، ولكن ليس بعد الآن!”. 

وأشار إلى أنّ “معظم أولئك الكوبيين لقوا حتفهم جراء الهجوم الأميركي الذي نُفذ الأسبوع الماضي، ولم تعد فنزويلا بحاجة إلى حماية من الرعاع والمبتزّين الذين احتجزوا (الفنزويليين) رهائن لسنوات عديدة”. 

وفي ظل الحظر التجاري الأميركي، اعتمدت هافانا منذ العام 2000 بشكل متزايد على النفط الفنزويلي الذي تم توفيره كجزء من صفقة أبرمت مع سلف مادورو، هوغو تشافيز.

