ترامب يريد منع شركات الدفاع الأميركية من توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم

afp_tickers

2دقائق

هدد الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بوضع حد أقصى لأجور المديرين التنفيذيين في شركات المقاولات الدفاعية الأميركية الكبرى وحظر توزيع الأرباح على المساهمين وعمليات إعادة شراء الأسهم، متهما القطاع بإعطاء الأولوية للأرباح على حساب سرعة الإنتاج.

وكتب ترامب في منشور مطول على منصته الاجتماعية “تروث سوشال”، “تقوم شركات المقاولات الدفاعية حاليا بتوزيع أرباح ضخمة على مساهميها وبعمليات إعادة شراء ضخمة للأسهم، على حساب الاستثمار في المصانع والمعدات”.

وأشار ترامب إلى أن المديرين التنفيذيين لشركات الدفاع سيُمنعون من كسب أكثر من 5 ملايين دولار سنويا حتى يقوموا ببناء مرافق تصنيع جديدة وتسريع عمليات تسليم المعدات العسكرية.

وأضاف “لو أن هذا المبلغ يبدو مرتفعا… فهو ليس سوى جزء ضئيل مما يكسبونه الآن”.

وبعد تصريحاته، انخفض سعر أسهم الشركات الأميركية في قطاع الدفاع، مثل لوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس، بأكثر من 4%. كما خسرت أسهم نورثروب غرومان أكثر من 5% من قيمتها.

وتابع ترامب “لن يُسمح بهذا الوضع أو يتم التسامح معه بعد الآن!”.

وفي منشور منفصل على المنصة نفسها، هاجم ترامب شركة رايثيون، مهددا بتقليص أعمالها مع الحكومة وقال إنها “كانت الأقل استجابة لحاجات وزارة الحرب”.

كذلك، انتقد ترامب جداول الصيانة والإصلاح الخاصة بالمعدات التي تم بيعها، مطالبا بأن تكون الخدمة “دقيقة وفي الوقت المحدد”.

وقال “لن أسمح بتوزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم لشركات الدفاع حتى يتم تصحيح هذه المشكلات”، مشيرا إلى أنه ينبغي للشركات أن تموّل استثماراتها بأموالها الخاصة بدلا من تمويلها عبر عقود حكومية أو قروض مصرفية.

ارب-بيس/الح