ترامب يطالب بتعويض مقداره 10 مليارات دولار في دعوى تشهير ضد “بي بي سي”

أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين دعوى قضائية على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يطالبها فيها بتعويض لا يقل عن 10 مليارات بعد اتهامها بالتشهير عبر توليف مقطع مصور مضلل.

وتطالب الدعوى القضائية التي أقامها ترامب في فلوريدا بالحصول على “تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار” عن كل من تهمتَي التشهير وانتهاك قانون بشأن الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.

وكانت “بي بي سي” قدّمت اعتذارا بسبب توليف لخطاب لترامب أعطى انطباعا في وثائقي بأنه دعا إلى “عمل عنفي” قبيل اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وقال ترامب الاثنين إن “بي بي سي” أظهرته متحدثا بغير ما قاله.

وقبل بضعة أسابيع، أعلن ترامب أنه يعتزم مقاضاة بي بي سي ومطالبتها بتعويض “يتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار”.

وتشهد الشبكة بلبلة منذ ظهور المقطع المعدل من برنامجها الإخباري الرائد “بانوراما” الذي عُرض قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، مجددا.

وبعث رئيس مجلس إدارة “بي بي سي” سمير شاه بـ”رسالة شخصية” إلى البيت الأبيض ضمّنها اعتذار المؤسسة، لكن يبدو أن المبادرة لم تنجح في احتواء غضب الرئيس البالغ 79 عاما.

وقال ناطق باسم محامي الجمهوري لوكالة فرانس برس الاثنين “لقد شوّهت +بي بي سي+ التي كانت تحظى باحترام في السابق وأصبحت الآن بلا مصداقية، سمعة الرئيس ترامب من خلال تغيير خطابه عمدا وبسوء نية وبطريقة خادعة بهدف واضح هو التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024”.

وأضاف “لدى +بي بي سي+ تاريخ طويل في تضليل جمهورها في تغطيتها للرئيس ترامب، خدمة لأجندتها السياسية اليسارية”.

