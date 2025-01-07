ترامب يعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 20 مليار دولار في مراكز بيانات أميركية

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كشف دونالد ترامب الثلاثاء عن استثمار إماراتي بقيمة 20 مليار دولار في مراكز بيانات أميركية، في إطار سعيه إلى إبراز قدرته على تعزيز الاقتصاد، قبل أيام من تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحافيين إن “هذا الاستثمار سيدعم مراكز بيانات ضخمة جديدة في جميع أنحاء الغرب الأوسط ومنطقة حزام الشمس (الممتدة بين جنوب شرق وجنوب غرب الولايات المتحدة)، وسيساعد أيضا في إبقاء أميركا في طليعة التكنولوجيا”.

وأضاف أن “الذكاء الاصطناعي له دور كبير في مراكز البيانات، وسيكون هذا عنصرا مهما للغاية في السنوات القادمة”.

وأوضح ترامب أن الترتيب تم مع شركة داماك العقارية الإماراتية التي تربطه بها علاقة تجارية طويلة الأمد، من بينها ملعب غولف في دبي.

ورئيس رئيس مجلس إدارة داماك حسين سجواني هو شريك مقرب لعائلة ترامب ودعمه بعد هجوم مئات من أنصاره على الكابيتول عام 2021، فيما نأت شركات أخرى بنفسها عنه.

وأحدثت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي حاجة كبيرة لمراكز البيانات، وتنفق شركات التكنولوجيا الكبرى مبالغ ضخمة لبناء البنى التحتية الجديدة في أنحاء العالم.

فت/ح س/كام