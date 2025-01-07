مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

ترامب يعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 20 مليار دولار في مراكز بيانات أميركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

كشف دونالد ترامب الثلاثاء عن استثمار إماراتي بقيمة 20 مليار دولار في مراكز بيانات أميركية، في إطار سعيه إلى إبراز قدرته على تعزيز الاقتصاد، قبل أيام من تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحافيين إن “هذا الاستثمار سيدعم مراكز بيانات ضخمة جديدة في جميع أنحاء الغرب الأوسط ومنطقة حزام الشمس (الممتدة بين جنوب شرق وجنوب غرب الولايات المتحدة)، وسيساعد أيضا في إبقاء أميركا في طليعة التكنولوجيا”. 

وأضاف أن “الذكاء الاصطناعي له دور كبير في مراكز البيانات، وسيكون هذا عنصرا مهما للغاية في السنوات القادمة”.

وأوضح ترامب أن الترتيب تم مع شركة داماك العقارية الإماراتية التي تربطه بها علاقة تجارية طويلة الأمد، من بينها ملعب غولف في دبي.

ورئيس رئيس مجلس إدارة داماك حسين سجواني هو شريك مقرب لعائلة ترامب ودعمه بعد هجوم مئات من أنصاره على الكابيتول عام 2021، فيما نأت شركات أخرى بنفسها عنه.

وأحدثت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي حاجة كبيرة لمراكز البيانات، وتنفق شركات التكنولوجيا الكبرى مبالغ ضخمة لبناء البنى التحتية الجديدة في أنحاء العالم.

فت/ح س/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
51 إعجاب
84 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
380 إعجاب
268 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
28 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية