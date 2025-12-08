ترامب يعلن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية

afp_tickers

أعلن الرئيس دونالد ترامب الاثنين حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين الأميركيين، مستهدفا قاعدة دعم رئيسية تضررت جراء سياساته التجارية والتعرفات التي فرضها.

وقال ترامب خلال اجتماع مع منتجين زراعيين في البيت الأبيض إنه يتخذ “إجراءات حيوية لحماية المزارعين الأميركيين والدفاع عنهم”.

ويواجه ترامب ضغوطا متزايدة لمساعدة المزارعين الذين ساهم الدعم الذي قدّموه له في الانتخابات الرئاسية في فوزه بولاية ثانية، لكنهم تضرروا بشدة جراء التعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها.

ومنذ عودة ترامب في كانون الثاني/يناير إلى السلطة، تضرر العديد من المزارعين الأميركيين من إجراءات اتخذها شركاء تجاريون ردا على التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب على سلع مستوردة مستخدمة في الزراعة.

وقال ترامب خلال الاجتماع “نحن نحب مزارعينا، وكما تعلمون فإن المزارعين يحبونني”.

وأوضح ترامب أن حزمة المساعدات البالغة 12 مليار دولار التي ستخصص للمزارعين ستموَّل من “جزء صغير نسبيا” من عائدات الرسوم الجمركية.

