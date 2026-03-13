ترامب يفتخر بقتل قادة إيران مع قرب الحرب من إتمام أسبوعها الثاني

دبي/بيروت 13 مارس آذار (رويترز) – وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة إيران بأنهم “أوغاد مختلون عقليا” وقال إن قتلهم يمثل شرفا عظيما له، وذلك مع اقتراب الحرب في الشرق الأوسط من دخول أسبوعها الثاني اليوم الجمعة وسط تبادل كثيف لغارات الطائرات المسيرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وأدت الحرب، التي بدأت بغارات أمريكية وإسرائيلية مشتركة على إيران في أواخر فبراير شباط، إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وتعطيل حياة الملايين واهتزاز أسواق الطاقة والمال حول العالم.

ونشر ترامب يوم الجمعة بيانا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي قال فيه إن الولايات المتحدة “تدمر النظام الإرهابي في إيران تدميرا كاملا”.

وأضاف “نمتلك قوة نارية لا مثيل لها وذخيرة غير محدودة ووقتا كافيا. راقبوا ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد المختلين عقليا اليوم… قتلوا الأبرياء في أنحاء العالم طوال 47 عاما. والآن، أنا أقتلهم بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. يا له من شرف عظيم!”.

وفي أولى تصريحاته التي تلاها مذيع على شاشة التلفزيون أمس الخميس، تعهد الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها وإلا تعرضت لخطر استهداف إيران لها.

وقال مجتبى، رجل الدين من غلاة المحافظين الذي خلف والده بعد مقتله في الضربات الإسرائيلية الأولى، “أؤكد للجميع أننا لن ننسى الانتقام لدماء شهدائكم”. وتلا مذيع تلفزيوني تصريحاته دون أن يتضح سبب عدم ظهوره شخصيا.

وذكر مسؤولون إيرانيون أنه أصيب بجروح طفيفة، في حين قال ترامب إنه يعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة لكنه “مصاب”.

* إسرائيل تعلن قصف 200 هدف في إيران في 24 ساعة

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول مؤتمر صحفي منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، مُلمحا بشكل غير مباشر إلى قتل خامنئي ودافع عن الهجوم العسكري.

وقال نتنياهو “لن أذكر تفاصيل الإجراءات التي نتخذها. نهيئ الظروف المثلى للإطاحة بالنظام لكنني لا أنكر أنني لا أستطيع الجزم بأن الشعب الإيراني سيطيح بالنظام. فالنظام يُطاح به من الداخل”.

وأضاف “لكننا بالتأكيد نستطيع المساعدة ونحن نساعد بالفعل”.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إن سلاحه الجوي قصف أكثر من 200 هدف في غرب إيران ووسطها خلال آخر 24 ساعة، مستهدفا منصات إطلاق صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع إنتاج أسلحة، وذلك في إطار عملية زئير الأسد.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بسماع دوي انفجارات متعددة وأصوات طائرات مقاتلة في كرج، غربي طهران اليوم.

وقالت إسرائيل إن جيشها استهدف جسرا فوق نهر الليطاني في لبنان باعتباره ممرا رئيسيا يستخدمه مقاتلو حزب الله المدعوم من إيران. ويبدو أن هذه هي المرة الاولى في الحملة الحالية ضد حزب الله التي يعترف فيها الجيش الاسرائيلي باستهداف بنية تحتية مدنية.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة ليلا في خطوة تضعف مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل السابقة بانهما دمرا جزءا كبيرا من ترسانة إيران من الاسلحة بعيدة المدى.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن صاروخا إيرانيا ضرب بلدة بدوية قرب الناصرة شمال إسرائيل، مما أدى إلى أضرار جسيمة في عدد من المنازل. وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن 58 شخصا أصيبوا، بينهم شخص واحد تعرض لإصابة متوسطة الخطورة جراء إصابته بشظايا، في حين أصيب الباقون بجروح طفيفة.

في العراق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تجرى جهود إنقاذ بعد سقوط طائرة للتزود بالوقود تابعة لها في حادث شمل طائرة أخرى، لكنه لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة. وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن جنديا واحدا سقط قتيلا وإن عددا آخر أصيب خلال هجوم في شمال العراق، بعد ساعات من استهداف قاعدة إيطالية في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي فجر اليوم أن حطام ناتج عن عملية اعتراض ناجحة تسبب في أضرار طفيفة بواجهة أحد المباني في وسط الإمارة ولم يتم تسجيل أي إصابات. ولم يحدد المكتب الموقع الدقيق للحادث، فيما قال شاهد إن الأضرار طالت مبنى قريبا من مركز دبي المالي العالمي.

وأفادت مصادر ومذكرة أطلعت عليها رويترز بأن بنوك، منها سيتي جروب وستاندرد تشارترد، أبلغت موظفيها بالعمل من المنزل وبدأت بإخلاء بعض مكاتبها في دبي، بما في ذلك مكاتبها داخل مركز دبي المالي العالمي، على خلفية التهديدات الإيرانية ضد المصالح المصرفية الخليجية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

* الأسهم تتراجع وأسعار النفط ترتفع

اشتعلت النيران في ناقلتين في ميناء البصرة العراقي في بداية الأسبوع بعدما اصطدمت بهما زوارق محملة بالمتفجرات يشتبه في أنها إيرانية، وتعرضت سفن أخرى في الخليج للاستهداف بالقرب من مضيق هرمز. وتعرضت مبان وبنية تحتية أخرى لهجمات متكررة من طائرات مسيرة وصواريخ في الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان.

ودفع احتمال استمرار أحد أشد الاضطرابات التي تعصف بإمدادات الطاقة العالمية على الإطلاق أسعار النفط للارتفاع بنحو تسعة بالمئة إلى 100 دولار للبرميل أمس الخميس مما ضغط على الأسهم الأمريكية. وتعرضت الأسهم الآسيوية لضغوط مجددا اليوم، في حين ظلت أسعار النفط مرتفعة.

وفي مسعى لتهدئة أسواق الطاقة العالمية، أصدرت الولايات المتحدة أمس الخميس ترخيصا لمدة 30 يوما للدول لشراء شحنات النفط والمنتجات النفطية الروسية العالقة حاليا في البحر.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان “الارتفاع المؤقت في أسعار النفط هو اضطراب قصير الأجل ومؤقت سيعود بفائدة كبيرة على بلدنا واقتصادنا على الأمد الطويل”، مكررا ما قاله الرئيس دونالد ترامب.

* تداعيات سياسية في أمريكا

قال ترامب، الذي أعلن بالفعل انتصار الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب، إن بلاده ستجني أموالا طائلة من ارتفاع أسعار النفط بسبب مشاكل الإمداد المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، حيث يمر عادة خُمس النفط العالمي.

وأضاف “الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، وبفارق كبير، لذا عندما ترتفع أسعار النفط نجني الكثير من المال”. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية هو أمر أكثر أهمية بكثير.

وأثارت تعليقات ترامب غضب المعارضة من الديمقراطيين الذين اتهموا الرئيس الجمهوري بتجاهل تأثير الحرب على الأمريكيين العاديين وطالبوا بمزيد من المعلومات عن الضحايا المدنيين، لا سيما الضربة التي قتلت عشرات التلميذات في مدرسة إيرانية للبنات.

ولم تقدم إدارة ترامب تقييما عاما للتكلفة المتوقعة أو مدة الحرب، التي لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام الأمريكي، أو استراتيجية لإيران بعد توقف القتال. وقدم الرئيس وكبار مساعديه أيضا أسبابا متضاربة لشن الحرب.

(إعداد رحاب علاء وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )