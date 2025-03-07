ترامب يلوح بعقوبات على موسكو غداة قصف روسي مكثّف لأوكرانيا

afp_tickers

10دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا ما استمرّت في “قصف” أوكرانيا وتحاشت السلام الذي يريده الرئيس الأوكراني “في أقرب ما يمكن”، بعد سلسلة ضربات جديدة بصواريخ ومسيّرات روسية استهدفت مدنا ومنشآت أوكرانية.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال” إنه “نظرا إلى أن روسيا تقصف أوكرانيا حاليا في ساحة المعركة، أفكر بقوة في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق وعقوبات ورسوم جمركية على روسيا إلى أن يتم التوصل لوقف إطلاق النار ولاتفاق تسوية نهائي بشأن السلام”.

وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة في خطابه اليومي الذي يبثّ على شبكات التواصل الاجتماعي “جرى عمل مكثّف مع طاقم الرئيس ترامب طوال اليوم على عدّة مستويات مع عدّة مكالمات. والعنوان واضح: السلام في أقرب ما يمكن”.

وكرّر الرئيس الأوكراني الذي توتّرت العلاقات بينه وبين واشنطن التي اعتمدت الرواية الروسية وعلّقت مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، دعوته إلى هدنة في الجو والبحر الجمعة قبل أيام قليلة من عقد اجتماع دبلوماسي في المملكة العربية السعودية بين الأميركيين والأوكرانيين.

وأتى القصف الروسي الأخير عقب قمة جمعت قادة الاتحاد الأوروبي الذين أبدوا الخميس في بروكسل رغبتهم في تعزيز القدرات الدفاعية للقارة، في مواجهة تغيير واشنطن موقفها من الحرب الروسية الأوكرانية وتجميد مساعداتها العسكرية لكييف وتبادل المعلومات الاستخباراتية معها.

ورأى الرئيس الأوكراني في الغارات الأخيرة التي وقعت في خضمّ مباحثات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار دليلا جديدا على قلّة استعداد موسكو لخوض مسار سلام.

وكتب زيلينسكي على إكس “الخطوات الأولى لإرساء سلام حقيقي يجب أن تكون إجبار المصدر الوحيد لهذه الحرب، أي روسيا، على إنهاء هذه الهجمات”، داعيا إلى “وقف” استخدام “الصواريخ والمسيرات البعيدة المدى والقنابل” الجوية.

والجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يتمتع بلده بموقع استراتيجي في حوض البحر الأسود وتشكّل قواته ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد الولايات المتحدة، إنه يؤيد فكرة الهدنة “في الجو والبحر” التي اقترحها زيلينسكي.

وصرّح إردوغان “نحن نؤيد فكرة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووقف الهجمات الجوية والبحرية كإجراء لبناء الثقة بين الطرفين”، وعرض مجددا استضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المقرر عقد اجتماع الثلاثاء في السعودية بين وفدين أميركي وأوكراني من أجل تحديد “إطار اتفاق سلام ووقف لإطلاق النار”، بحسب الموفد الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأعلن زيلينسكي الخميس أنه سيسافر أيضا إلى السعودية الإثنين للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وسيتوجه الرئيس الأوكراني أيضا إلى جنوب إفريقيا في 10 نيسان/أبريل، في زيارة تعد جزءا من “امتداد للالتزامات الجارية” بشأن “عملية سلام شاملة” بين كييف وموسكو، وفق ناطق باسم رئاسة جنوب إفريقيا.

في الأثناء، قال ترامب الجمعة إنه يجد التعامل مع روسيا “أسهل” من التعامل مع أوكرانيا في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإنه يثق في فلاديمير بوتين.

وقال ترمب “أصدقه. بصراحة أجد التعامل مع أوكرانيا أكثر صعوبة وهم لا يملكون الأوراق. قد يكون التعامل مع روسيا أسهل”.

وخلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أكّد وزير الخارجية الأوكراني أن “الحسّ القيادي” للولايات المتحدة “أساسي” للتوصّل إلى “سلام دائم” في أوكرانيا.

وكتب أندريه سيبيغا على “اكس” إثر مكالمته مع روبيو أن “أوكرانيا تريد انتهاء الحرب والحسّ القيادي للولايات المتحدة أساسي للتوصّل إلى سلام دائم”.

– هجوم “مكثف” –

وصباح الجمعة، قال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشنكو عبر فيسبوك إن “منشآت الطاقة والغاز في مناطق أوكرانية عدة تتعرض مجددا لقصف مكثف بصواريخ ومسيّرات” مضيفا أن “كل الإجراءات الضرورية تتخذ لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة والغاز”.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني الجمعة بأن روسيا أطلقت 58 صاروخا و194 مسيّرة على الأقل خلال الهجوم ليل الخميس الجمعة.

وأعلن أنه أسقط 34 صاروخا و100 مسيّرة، مضيفا أنه استخدم طائرات ميراج الفرنسية للمرة الأولى لصد الهجوم الروسي.

وتم تفعيل صافرات الإنذار في كل أنحاء البلاد خلال الليل، مع الإبلاغ عن وقوع أضرار وإصابات في العديد من المناطق.

وفي خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، أصيب خمسة أشخاص بجروح ليل الخميس الجمعة بحسب السلطات.

وكتب رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف عبر تلغرام أنه تم انتشال امرأة حية من تحت الأنقاض وهي تتلقى الرعاية الطبية مشيرا إلى تضرر العديد من المباني “إلى جانب منشأة حيوية ومبنى سكني”.

وفي ترنوبل (غرب) “أصابت صواريخ منشأة صناعية حيوية” من دون التسبب في وقوع إصابات بحسب حاكم المنطقة ياتشيسلاف نيغودا الذي حذّر من احتمال فرض قيود على إمدادات الغاز.

وفي وقت سابق من الليل، تم الإبلاغ عن أضرار لحقت ببنى تحتية حيوية في منطقة أوديسا في جنوب البلاد.

وقال جهاز الطوارئ إن “الهجوم تسبب في نشوب حرائق في ثلاثة مبان سكنية. كذلك، لحقت أضرار بمنشآت حيوية. وبحسب التقارير الأولية، لم يصب أحد”.

وفي اليوم السابق، أدت غارات روسية على فندق في كريفي ريه (وسط) إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، بحسب السلطات.

وقال زيلينسكي الخميس إن “متطوّعين أميركيين وبريطانيين” في منظمة غير حكومية كانوا في هذا الفندق ونجوا.

– “إعادة تسليح أوروبا” –

وبعد أسبوع من المشادة بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، تواجه أوكرانيا تجميد المساعدات العسكرية الأميركية وكذلك وقف تبادل المعلومات الاستخبارية معها.

وهذا القرار يعيق الكشف المسبق عن ضربات العدو، بحسب ما قال خبراء لوكالة فرانس برس.

وفي مواجهة توقف الدعم الأميركي لأوكرانيا، أعطى قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الذين اجتمعوا في بروكسل الخميس في قمة استثنائية بشأن أوكرانيا، الضوء الأخضر لخطة طرحتها المفوضية الأوروبية لـ”إعادة تسليح أوروبا” تقضي برصد حوالى 800 مليار يورو وتؤكّد “ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة أنه أبلغ عدّة بلدان في الناتو “تتشارك أفكاره”، أي بريطانيا وتركيا وكندا والنروج وآيسلند، بمخرجات القمّة الاستثنائية خلال مؤتمر عُقد بالاتصال عبر الفيديو صباحا.

ودعا الرئيس التركي في ختام المؤتمر إلى ضمّ تركيا إلى جهود السلام باعتبار أن “الأمن الأوروبي ليس مسألة تعني” الاتحاد الأوروبي وحده.

أما رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، فهو أشاد من جهته بـ”خطوة تاريخية إلى الأمام”.

وكشفت دوائر مقرّبة من وزير الجيوش الفرنسي أن سيباستيان لوكورنو سيجتمع بنظرائه من ألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا الأربعاء المقبل “لتنسيق الجهود بغية دعم كييف”.

ويجتمع الوزراء الخمسة في فال-دو-غراس في باريس غداة لقاء يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويجمع رؤساء هيئات الأركان في البلدان الأوروبية المستعدّة لضمان السلام في أوكرانيا.

أما الكرملين، فهو استنكر من جهته الجمعة “خطاب المواجهة” للاتحاد الأوروبي، وقال الناطق باسمه دميتري بيسكوف “نحن نرى أن الاتحاد الأوروبي يناقش بنشاط مسألة التسلح، ونحن نتابع ذلك عن كثب لأن الاتحاد الأوروبي يعتبر روسيا عدوا رئيسيا”، مستنكرا “خطاب مواجهة” يتعارض و”البحث عن تسوية” للصراع في أوكرانيا.

بور-روك-لغو/الح-م ن/ود