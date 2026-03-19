ترامب يهدد بتدمير أكبر حقل للغاز في إيران

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدمير أكبر حقل إيراني للغاز ما لم تتوقّف طهران عن استهداف منشآت الطاقة القطرية التي تعرّضت إلى أضرار كبيرة الخميس.

وارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة خمسة في المئة في وقت عززت الضربات الأخيرة، المخاوف من إمكانية إلحاق حرب الشرق الأوسط التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع أضرارا قد تستمر مدة طويلة بإمدادات الطاقة العالمية.

ونفّذت طهران سلسلة هجمات على مواقع الطاقة في الخليج بما في ذلك على منشأة راس لفان للغاز الطبيعي المسال، ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت حقل بارس الجنوبي في إيران وهو أكبر حقول الغاز في العالم.

ودعا ترامب في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي إلى وضع حد للضربات على مواقع الطاقة الإيرانية والقطرية.

وشدد على أن واشنطن “لم تكن تعلم شيئا” عن هجوم إسرائيل على حقل بارس الجنوبي، مؤكدا أن “إسرائيل ستتوقف عن شنّ مزيد من الهجمات” على الموقع إذا توقفت طهران عن مهاجمة قطر.

لكنه حذّر من أنه ما لم تمتثل إيران، فإن الولايات المتحدة ستقوم “بتفجير حقل غاز بارس الجنوبي بأكمله بقوة هائلة”.

– قتلى في الضفة الغربية وإسرائيل –

وارتفعت أسعار الطاقة منذ توقفت بالكامل تقريبا حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الذي ينقل عادة خُمس إمدادات النفط العالمية، وذلك على خلفية الضربات والتهديدات الإيرانية.

وأعلنت قطر أن عناصر الإطفاء تمكّنوا من السيطرة على عدة حرائق ناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية على منشأة راس لفان للغاز الطبيعي المسال.

وفي الكويت، استهدف هجوم بطائرة مسيّرة صباح الخميس مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة النفط الوطنية، ما تسبب في اندلاع حريق في إحدى وحداتها.

من جانبها، أكدت السعودية أنها تحتفظ بـ”حق اتخاذ إجراءات عسكرية” بعد اعتراض مسيّرات تستهدف بنى تحتية للطاقة في الشرق، بينما سقطت شظايا صاروخ بالستي قرب مصفاة جنوب الرياض.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية عن مقتل ثلاث فلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، لتكون هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها عن مقتل فلسطينيين في الهجمات الإيرانية منذ اندلاع الحرب.

في الأثناء، أكدت بانكوك مقتل عامل تايلاندي في وسط إسرائيل، ما يرفع حصيلة القتلى في الدولة العبرية إلى 15 شخصا.

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدّث إلى ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودعا إلى وضع حد للضربات التي تستهدف البنى التحتية المدنية.

– “لكل قطرة دم ثمن” –

ومنذ أطلقتا الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير، اغتالت الولايات المتحدة وإسرائيل مجموعة من أهم شخصيات القيادة الإيرانية كان آخرهم وزير الاستخبارات اسماعيل خطيب.

وقتل الآلاف في إيران بالضربات الأميركية-الإسرائيلية، بينما تواصل طهران تنفيذ هجمات صاروخية وبالمسيّرات في أنحاء الشرق الأوسط، وتعطّل إمدادات النفط.

وجاء اغتيال خطيب بعد إعلان مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني في وقت تواصل إسرائيل حملتها للقضاء على كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.

وندد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بـ”الاغتيال الجبان” لخطيب بينما توعّد المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي الثأر، قائلا في رسالة مكتوبة “لكل قطرة دم ثمن”.

ولم يظهر خامنئي علنا منذ تولى السلطة عقب اغتيل والده علي خامنئي في اليوم الأول للحرب.

في واشنطن أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ أن أجهزة الاستخبارات الأميركية “تقدّر أن النظام في إيران سليم لكنه ضعف بشدة بسبب الضربات على قياداته وقدراته العسكرية”.

– “حرب لم يتخرها” –

في الأثناء، تجدّد القصف الاسرائيلي ليل الأربعاء على قرى في جنوب لبنان بينما استهدفت غارة شرق البلاد كذلك، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الاسرائيلي أن الجيش دمّر جسرين في جنوب لبنان على جسر الليطاني “كانا يستخدمان لتهريب الأسلحة ولتوجّه عناصر حزب الله جنوبا”.

وانجر لبنان إلى الحرب منذ أطلقت حزب الله المدعوم من إيران صواريخ باتّجاه إسرائيل ردّا على مقتل علي خامنئي.

واستهدفت ضربات إسرائيلية قلب بيروت عدة مرّات الأربعاء ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لبنان الخميس، في زيارة قالت وزارته إنها “تنمّ عن دعم فرنسا وتضامنها مع الشعب اللبناني الذي جُرّ إلى حرب لم يخترها”.

وفي العراق، قُتل عنصران في هيئة الحشد الشعبي في ضربتَين فجر الخميس على مواقع في محافظتَي نينوى وصلاح الدين في شمال العراق، بحسب ما أعلن الحشد الذي نسبهما إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

جاء ذلك بينما تعهدت كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران وقف استهداف السفارة الأميركية في بغداد “لمدة خمسة أيام” وفق شروط تشمل وقف الضربات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية والالتزام بعدم قصف المناطق السكنية في العراق.

ولم تتعرّض السفارة الأميركية في بغداد لأي هجمات بالصواريخ والمسيّرات منذ ليل الأربعاء حتى صباح الخميس.

