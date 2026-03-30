ترامب يهدد بتفجير خارك وآبار النفط الإيرانية وسط تحليق أسعار المحروقات

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بـ”تفجير ومحو جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خارك” في إيران ما لم يتم التوصل الى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، في وقت تواصل أسعار النفط تحليقها.

وأدت تصريحات سابقة لترامب يحذر فيها من عملية برية للاستيلاء على منشآت النفط في جزيرة خارك إلى ارتفاع الأسعار، لكنه صعّد موقفه في منشور على منصته تروث سوشال.

وأبدى ترامب في المنشور ثقته في التوصل إلى اتفاق لكنه حذر من أنه “إذا لم يُفتح مضيق هرمز على الفور، فسوف نختتم +إقامتنا+ الممتعة في إيران بتفجير ومحو جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خارك (وربما جميع محطات تحلية المياه!)”.

وسبق أن هددت إيران بأنه إذا تعرضت مواقعها الاقتصادية الرئيسية لمزيد من الضربات الأميركية والإسرائيلية، فإنها ستستهدف البنى التحتية للطاقة لدى جيرانها الدول الخليجية الغنية بالنفط والغاز. وقد ألحقت الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي وأغرقت الأسواق في حالة من الاضطراب.

وحذر خبراء الأسواق المالية من أن أي عملية برية أميركية أو رد إيراني أوسع نطاقا قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات لم تُسجل منذ تموز/يوليو 2008، عندما وصل سعر خام برنت المرجعي العالمي إلى ما يقرب من 150 دولارا للبرميل، وقد يرتفع أكثر من ذلك بكثير.

وارتفع سعر خام برنت بالفعل 60% هذا الشهر، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي المرجعي بأكثر من النصف.

قال المحلل في مؤسسة بي في إم إنرجي تاماس فارغا “إذا نفّذت الولايات المتحدة غزوا بريا لإيران، وربما سيطرت على جزيرة خارك، أو إذا صعّدت إيران ضرباتها الانتقامية ضد البنية التحتية للطاقة أو أغلقت المضيق بالكامل، فلن تعود التوقعات بوصول سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل مجرد سيناريو بعيد”.

وفيما تكثف إسرائيل هجومها على حزب الله المدعوم من إيران في جنوب لبنان، أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عسكرييه وإصابة آخرين في هجوم إسرائيلي استهدف حاجزا تابعا له في منطقة صور.

كما أدى انفجار قذيفة مجهولة المصدر في الجنوب إلى مقتل جندي إندونيسي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وجدّدت اسرائيل الاثنين قصفها على ضاحية بيروت الجنوبية، ما أسفر وفق مصدر أمني عن مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله.

من ناحيته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده الأحد في اشتباكات جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد الجنود الذين قُتلوا منذ بدء المعارك مع حزب الله هذا الشهر إلى ستة.

– مساع دبلوماسية –

ولا تبدو حتى الآن أي مؤشرات على تهدئة حقيقية لهذه الحرب التي اشتعلت عقب هجوم أميركي إسرائيلي في الثامن والعشرين من شباط/فبراير.

وأكدت إسرائيل أنها قصفت في الأيام الأخيرة جامعة الإمام الحسين في طهران، التي تقول إن الحرس الثوري الإيراني يستخدمها لإجراء أبحاث متقدمة في مجال الأسلحة. وحذرت طهران من أنها قد تستهدف جامعات أميركية في أنحاء الشرق الأوسط.

في موازاة ذلك، تتكثف الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب التي دخلت شهرها الثاني.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع عبر الفيديو الاثنين يضم ممثلين عن دول الخليج وروسيا والأردن لبحث “تداعيات الهجمات الإيرانية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

وأكدت باكستان الأحد استعدادها للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران واستضافة “محادثات هادفة” بينهما لوقف الحرب مشيرة إلى تزايد الدعم لجهودها السلمية، بما في ذلك من الأمم المتحدة والصين.

ويُبقي دونالد ترامب على قدر من الغموض حول إمكان نشر قوات أميركية على الأرض في إيران.

ووصلت إلى المنطقة الجمعة سفينة برمائية أميركية هجومية تحمل 3500 جنديا.

وتعليقا على عدم الوضوح في النوايا الأميركية، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف “العدو يبعث علنا برسائل تفاوض وحوار، فيما يخطّط سرا لهجوم برّي”.

وأضاف “رجالنا ينتظرون وصول الجنود الأميركيين على الأرض لإحراقهم ومعاقبة حلفائهم في المنطقة مرة واحدة وإلى الأبد”.

في المقابل، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين عن أمله في التعاون مع عناصر داخل الحكومة الإيرانية، قائلا إن الولايات المتحدة تلقت رسائل إيجابية بشكل غير رسمي.

وأضاف أن هناك “انقسامات” داخلية في الجمهورية الإسلامية، قائلا إن الولايات المتحدة تأمل في أن تتولى شخصيات “قادرة على تحقيق الإنجازات” زمام المبادرة في طهران.

وتعقد فرنسا الاثنين اجتماعا لمجموعة السبع يضم وزراء المالية والطاقة ورؤساء المصارف المركزية.

– هجمات جديدة في الخليج –

وصباح الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يتصدّى لهجوم صاروخي مصدره إيران، بعد وقت قصير من إعلانه ضرب مواقع عسكرية في طهران.

وليل الأحد، تحدثت وزارة الطاقة الإيرانية عن انقطاع في التيار الكهربائي في طهران ومحيطها بعد هجمات على منشآت كهربائية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن التيار الكهربائي عاد صباح الاثنين.

وتواصل إيران تنفيذ ضربات ضد مصالح أميركية واقتصادية في الخليج ردا على الغارات الأميركية والإسرائيلية على أراضيها.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الكهرباء الاثنين أن ضربة إيرانية استهدفت محطة لتوليد الكهرباء، وأسفرت عن مقتل عامل من الجنسية الهندية وإلحاق أضرار مادية، وفق السلطات. وأعلنت السعودية اعتراض خمسة صواريخ كانت متجهة لأراضيها.

