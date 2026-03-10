تركيا: نشر منظومة باتريوت أمريكية لتعزيز الدفاعات الجوية

reuters_tickers

2دقائق

أنقرة 10 مارس آذار (رويترز) – أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء نشر منظومة باتريوت أمريكية للدفاع الجوي في إقليم ملاطية بجنوب شرق البلاد، وذلك في إطار إجراءات حلف شمال الأطلسي لتعزيز الدفاعات الجوية للدولة العضو في مواجهة التهديدات الصاروخية الناجمة عن حرب إيران.

وتقع قاعدة كورجيك الرادارية التابعة للحلف في ملاطية وتوفر بيانات حيوية للحلف وساهمت في تحديد موقع صاروخين باليستيين إيرانيين كانا متجهين نحو تركيا.

وذكرت إيران أنها ليست في حالة حرب مع دول المنطقة وتنفي الاستهداف الصريح لجارتها تركيا. وحذرت أنقرة طهران من إطلاق المزيد من الصواريخ نحوها، وناقش رئيسا البلدين هذه المسألة أمس الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع التركية “بالإضافة إلى الإجراءات التي نتخذها على المستوى الوطني، تم تعزيز إجراءات الدفاع الجوي والصاروخي من جانب حلف شمال الأطلسي. وفي هذا الإطار، يتم نشر منظومة باتريوت واحدة في ملاطية للمساهمة في الدفاع عن مجالنا الجوي”.

وأضافت الوزارة أن تركيا ستواصل تقييم التطورات الإقليمية والتعاون مع أعضاء حلف شمال الأطلسي.

ويأتي نشر المنظومة وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس إعادة نشر أصولها العسكرية المتمركزة حاليا في كوريا الجنوبية، بما في ذلك أنظمة باتريوت.

ولم يتضح بعد من أين سيتم إعادة نشر منظومة باتريوت أو بطارياتها.

وتعد تركيا قوة صاعدة في قطاع الدفاع العالمي وتمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف، لكنها تفتقر إلى دفاعات جوية كاملة على الرغم من جهود التطوير واعتمدت على دفاعات حلف شمال الأطلسي المتمركزة في شرق البحر المتوسط في واقعتي الصاروخين الأسبوع الماضي.

وتوجد حاليا في تركيا منظومة باتريوت واحدة، من إسبانيا، كجزء من دفاعات حلف شمال الأطلسي.

(إعداد مروة غريب وأميرة زهران للنشرة العربية )