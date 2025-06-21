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تركيا تتهم إسرائيل بجر المنطقة إلى “كارثة تامة”

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اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت إسرائيل بجر المنطقة إلى “كارثة تامة”، في اليوم التاسع من الحرب بين الدولة العبرية وإيران.

وقال فيدان خلال اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، إن “إسرائيل تجر الآن المنطقة إلى شفير كارثة تامة بمهاجمتها إيران جارتنا”.

وأضاف “ليس هناك من مشكلة فلسطينية، لبنانية، سورية، يمنية، أو إيرانية، بل هناك بوضوح مشكلة إسرائيلية” داعيا إلى وقف “العدوان غير المحدود” ضد إيران.

وأضاف متحدثا إلى نظرائه في دول منظمة التعاون الإسلامي “علينا أن نمنع الوضع من أن يتحول إلى دوامة عنف تشكل مزيدا من الخطر على الأمن الإقليمي والأمن العالمي”.

بدوره، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، إلى إجراء “محادثات رفيعة المستوى” بين طهران وواشنطن، مؤكدا أن تركيا مستعدة لأداء دور “الميسّر” للمساعدة في إنهاء النزاع، بحسب بيان من الرئاسة التركية.

كما التقى عراقجي في اسطنبول نظيره القطري الذي أكد له أنه يعمل على إعادة الأطراف المختلفة “إلى مسار الحوار”، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

لكن طهران رفضت حتى الآن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي قبل أن توقف إسرائيل هجماتها.

واتهم إردوغان في كلمة ألقاها في وقت سابق الدول الغربية بتقديم “دعم غير مشروط” لإسرائيل، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بإعادة رسم الحدود الإقليمية “بالدم”.

وأضاف مخاطبا الدول الـ 57 الأعضاء في المنظمة التي تأسست عام 1969 بهدف تمثيل العالم الإسلامي، “من الضروري أن نبرهن تضامنا أكبر للحد من أعمال البلطجة الإسرائيلية، ليس فقط في فلسطين، بل كذلك في سوريا ولبنان وإيران”.

ربا/ريم-ح س/ب ق

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