The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تركيا تخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 40,5%

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

خفض المصرف المركزي التركي الخميس معدل الفائدة الأساسي بـ2,5 نقطة مئوية، وهو تخفيض فاق التوقعات بينما يواصل التضخم التراجع.

ورفع المصرف معدل الفائدة الأساسي إلى 46 في المئة في نيسان/أبريل بعد الاحتجاجات على خلفية سجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض البارز  أكرم إمام أوغلو، ليخفضه لاحقا في تموز/يوليو بثلاث نقاط مئوية.

وذكرت لجنة السياسة النقدية بأنها “قررت خفض سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء لأسبوع واحد من 43 في المئة إلى 40,5 في المئة”، في خطوة خفضت سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس.

وواصل التضخم السنوي التراجع ليبلغ 32,95 في المئة في آب/اغسطس، مقارنة مع 33,52 في المئة في تموز/يوليو، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي عزّزت التوقعات بشأن إمكانية خفض المصرف معدلات الفائدة.

وجاء في بيان للمصرف أنه “بينما تجاوز النمو التوقعات في الفصل الثاني، بقي الطلب المحلي النهائي ضعيفا. تشير بيانات مؤخرا إلى أن ظروف الطلب ما زالت انكماشية”، موضحا أن أسعار المواد الغذائية والخدمات “تبقي الضغوط التصاعدية على التضخم”.

وأفاد أن “توقعات التضخم والأسعار والتطورات العالمية تواصل تعريض عملية خفض معدلات التضخم إلى الخطر”، متعهدا المحافظة على سياسة نقدية متشددة “إلى حين استقرار الأسعار”.

همو/لين/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
34 إعجاب
25 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية