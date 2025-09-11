تركيا تخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 40,5%

خفض المصرف المركزي التركي الخميس معدل الفائدة الأساسي بـ2,5 نقطة مئوية، وهو تخفيض فاق التوقعات بينما يواصل التضخم التراجع.

ورفع المصرف معدل الفائدة الأساسي إلى 46 في المئة في نيسان/أبريل بعد الاحتجاجات على خلفية سجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض البارز أكرم إمام أوغلو، ليخفضه لاحقا في تموز/يوليو بثلاث نقاط مئوية.

وذكرت لجنة السياسة النقدية بأنها “قررت خفض سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء لأسبوع واحد من 43 في المئة إلى 40,5 في المئة”، في خطوة خفضت سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس.

وواصل التضخم السنوي التراجع ليبلغ 32,95 في المئة في آب/اغسطس، مقارنة مع 33,52 في المئة في تموز/يوليو، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي عزّزت التوقعات بشأن إمكانية خفض المصرف معدلات الفائدة.

وجاء في بيان للمصرف أنه “بينما تجاوز النمو التوقعات في الفصل الثاني، بقي الطلب المحلي النهائي ضعيفا. تشير بيانات مؤخرا إلى أن ظروف الطلب ما زالت انكماشية”، موضحا أن أسعار المواد الغذائية والخدمات “تبقي الضغوط التصاعدية على التضخم”.

وأفاد أن “توقعات التضخم والأسعار والتطورات العالمية تواصل تعريض عملية خفض معدلات التضخم إلى الخطر”، متعهدا المحافظة على سياسة نقدية متشددة “إلى حين استقرار الأسعار”.

