تركيا تصدر 48 طائرة مقاتلة إلى إندونيسيا

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أبرمت أنقرة اتفاقا لتصدير 48 طائرة مقاتلة تركية الصنع إلى إندونيسيا، وفق ما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان الأربعاء.

وقال الرئيس التركي على إكس “في إطار الاتفاق المبرم مع البلد الصديق والشقيق إندونيسيا، سيتم إنتاج 48 طائرة مقاتلة من طراز قآن في تركيا وتصديرها إلى إندونيسيا”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن “الامكانات المحلية لإندونيسيا ستُستخدم أيضا في إنتاج طائرة قآن”.

وتنص الصفقة التي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار، على إنتاج وتسليم طائرات “قآن” المقاتلة إلى إندونيسيا على مدى عشر سنوات، بحسب وسائل إعلام تركية.

ومن المقرر أيضا نقل التكنولوجيا إلى إندونيسيا، حسبما ذكرت قناة “تي آر تي خبر” العامة.

وتنتج شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية طائرة “قآن” المقاتلة من الجيل الخامس التي أجرت أول رحلة لها في شباط/فبراير 2024، وهي مجهزة موقتا بنوع المحركات نفسه الموجودة في طائرة “إف-16”.

وتخطط تركيا لتزويد الطائرة في نهاية المطاف بمحرك يتم إنتاجه محليا.

ويُمثل قطاع الدفاع التركي، بما في ذلك مسيّرات “بيرقدار” الشهيرة، حصة كبيرة من عائدات صادرات البلاد.

في 2024، بلغ العائد من صادرات صناعة الدفاع 7,1 مليارات دولار، أي بزيادة 1,6 مليار دولار عن 2023.

بج/ريم-ح س/الح