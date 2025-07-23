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تركيا تقترب من شراء طائرات يوروفايتر بعد اتفاقين مع بريطانيا وألمانيا

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من إزجي أوركيون

إسطنبول (رويترز) – توصلت تركيا إلى اتفاقين مع بريطانيا وألمانيا يوم الأربعاء مما يمهد الطريق أمامها للحصول على العشرات من مقاتلات يوروفايتر تايفون وتعزيز دفاعاتها في منطقة تشهد توترا متزايدا.

ووقعت بريطانيا اتفاقا أوليا مع تركيا يسمح لها بأن تكون مستخدما لهذه المقاتلات، ووافقت ألمانيا أيضا على تسليم 40 طائرة من هذا الطراز لتركيا التي اعتمدت على مشروعات قطاع الدفاع لديها بما في ذلك تصنيع مقاتلات محلية إلى جانب مشتريات من الخارج لتعزيز قوة الردع.

وتجري تركيا محادثات أيضا مع الولايات المتحدة لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16.

أثار هجوم إسرائيل على دول في المنطقة، مثل إيران وسوريا، قلق تركيا مما دفعها إلى التسلح السريع لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وتجري تركيا محادثات منذ 2023 لشراء 40 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، التي يصنعها تحالف يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ممثلا في شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال مراسم التوقيع مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في إسطنبول إن الاتفاق “يُقرب تركيا خطوة باتجاه اتفاقية شاملة تماما” بشأن الطائرات وسيعزز أيضا القدرات الجوية لتركيا وحلف شمال الأطلسي الذي يضم أيضا بريطانيا وألمانيا.

وأضاف “نرحب بتلك الخطوة الإيجابية صوب انضمام بلادنا لنادي اليوروفايتر تايفون، ونود أن نؤكد على طموحنا المشترك لاستكمال الترتيبات اللازمة في أسرع وقت ممكن”.

وقال لصحفيين إن الاتفاق يتضمن شراء 40 طائرة، لكن يجري بحث خيارات أخرى.

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