تركيا تمدد إلغاء رحلات جوية للشرق الأوسط بسبب الحرب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول 8 مارس آذار (رويترز) – قال عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل التركي اليوم الأحد إن الرحلات الجوية للعراق وسوريا ولبنان والأردن على متن الخطوط الجوية التركية وإيه جيت وبيجاسوس وصن إكسبريس تقرر إلغاؤها حتى نهاية 13 مارس آذار.

وأضاف في بيان على إكس أن الرحلات الجوية إلى الدوحة ودبي والكويت والبحرين وأبوظبي والدمام أُلغيت أيضا حتى نهاية 13 مارس آذار، وأشار إلى أن شركة بيجاسوس أزالت الرحلات إلى إيران من جدولها حتى 12 مارس آذار وكذلك الخطوط الجوية التركية حتى 20 مارس آذار.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

