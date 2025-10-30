The Swiss voice in the world since 1935
تركيا تواصل محادثاتها لشراء طائرات يوروفايتر من قطر وسلطنة عمان

أنقرة 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قالت تركيا يوم الخميس إن المحادثات مستمرة مع قطر وسلطنة عمان بشأن شراء طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة بعد اتفاق أبرمته مع بريطانيا يوم الاثنين لشراء 20 طائرة من هذا الطراز.

وتهدف الصفقة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تركيا وبريطانيا إلى توطيد علاقاتهما وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي التركي. وقالت أنقرة إنها تسعى أيضا للحصول على 24 طائرة أخرى، وإن كانت مستعملة بشكل طفيف، من قطر وسلطنة عُمان.

ووصف بعض المحللين الصفقة، التي أشارت تقديرات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أنها بنحو ثمانية مليارات جنيه إسترليني (10.7 مليار دولار)، بأنها باهظة التكلفة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في مؤتمر صحفي بأنقرة إن قيمة الصفقة، التي شملت الطائرات والمعدات الخاصة بالطائرات والذخيرة المختلفة، بلغت 5.4 مليار جنيه إسترليني.

وقال مصدر مطلع لرويترز أمس الأربعاء إن الصفقة تتضمن حزمة أسلحة منها صواريخ جوجو جو من طراز ميتيور التي تنتجها إم.بي.دي.إيه وصواريخ بريمستون الهجومية الأرضية.

وقالت الوزارة “العمل مستمر على طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة التي سيتم شراؤها من قطر وسلطنة عمان لتلبية احتياجات قواتنا الجوية”.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

