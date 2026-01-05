تركيا ستشدد على “الأولوية الاستراتيجية” لأمن البحر الأسود في اجتماع بشأن أوكرانيا

أنقرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدر في وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين إن وزير الخارجية سيشدد على “الأولوية الاستراتيجية” للحفاظ على الأمن في البحر الأسود خلال قمة بشأن أوكرانيا تعقد في باريس هذا الأسبوع.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع “لتحالف الراغبين” يوم الثلاثاء . ويضم التحالف الذي تقوده بريطانيا وفرنسا أكثر من 30 دولة.

وذكر المصدر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيحضر الاجتماع وسيؤكد على موقف تركيا بشأن ضرورة اتخاذ خطوات “بناء على النتائج” لإنهاء الحرب.

وأضاف المصدر أن المحادثات في قمة باريس ستركز على بنود في مسودة خطة أمريكية لإنهاء الحرب، وعلى تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا والدور المحتمل الذي يمكن أن يلعبه التحالف.

وأوضح المصدر أن فيدان سيشير إلى نتائج “ملموسة” من محادثات مباشرة بين مسؤولين أوكرانيين وروس على مدى ثلاث جولات سابقة في إسطنبول، ومن بينها تبادل أسرى، وسيكرر عرض أنقرة استضافة اجتماع لقادة الطرفين المتحاربين.

وأشار المصدر إلى أن فيدان “سيؤكد على أن تركيا تعتبر الحفاظ على الأمن في البحر الأسود أولوية استراتيجية وأنها تذكر جميع الأطراف بموقفها في هذا الشأن”.

وتحافظ تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، على علاقات ودية مع روسيا وأوكرانيا طوال فترة الحرب. وقدمت دعما عسكريا لأوكرانيا، لكنها رفضت الانضمام إلى الغرب في فرض عقوبات على روسيا.

وحذرت أنقرة الجانبين من التصعيد الأخير في البحر الأسود، الذي شهد استهداف سفن روسية وتركية بطائرات مسيرة وتضرر موانئ أوكرانية. وشهدت تركيا أيضا دخول مجموعة من الطائرات المسيرة مجالها الجوي في الأسابيع القليلة الماضية، وأسقطت واحدة بالقرب من العاصمة أنقرة.

